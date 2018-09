SAP injecte du machine learning dans Analytics Cloud

Strata Data Conference : SAP annonce l’association de fonctionnalités de machine learning à sa solution SAP Analytics Cloud.

Du prédictif en temps réel

Elles doivent permettre d’exploiter les données des organisations pour donner des informations prédictives.

Les algorithmes d’apprentissage automatique dans Cloud Analytics fournissent ainsi des analyses en temps réel. De quoi suggérer de manière proactive des actions à prendre. Ces algorithmes d’apprentissage automatique sont ainsi en mesure de fournir en permanence des informations sur, par exemple, la segmentation des clients ou encore l’analyse des dépenses totales.

Autre illustration avec l’organisation à but non lucratif Rainforest Connection qui table sur l’analyse prédictive et le machine learning afin de prendre des mesures contre la déforestation illégale. « Nous utilisons l’analyse avancée pour alerter les gardes forestiers locaux sur les zones en danger avant que les activités illégales ne débutent. SAP Analytics Cloud fournit une représentation visuelle des activités d’abattages illégaux aux autorités locales », explique ainsi Topher White, P-DG de Rainforest Connection.

Libérer du temps pour les data scientists

En intégrant des algorithmes d’apprentissage automatique dans ses applications d’analyse, les utilisateurs finaux ne dépendent plus exclusivement d’une équipe interne de data scientists pour tirer le bon grain de l’ivraie à partir du Big Data.

Concrètement, les fonctionnalités de machine learning de SAP ne vont toutefois pas encore éliminer le besoin pour de tels spécialistes. En revanche, cela devrait permettre de les libérer pour se concentrer sur des analyses spécifiques ne pouvant pas être facilement prédites par un logiciel.

« L’analyse est en train de passer d’un système passif à un système actif et, grâce aux nouvelles capacités de l’analyse augmentée, nos technologies peuvent désormais faciliter des décisions plus rapides et plus sûres », explique Mala Anand, Présidente de SAP Analytics et SAP Leonardo. « Avec SAP Analytics Cloud, les organisations sont capables d’éliminer les tâches répétitives et les heures interminables passées sur la simple visualisation des données, dégageant ainsi du temps pour que les analystes et les décideurs se concentrent davantage sur l’application du génie de l’être humain et du raisonnement créatif à la prise effective de décisions business complexes. »

Focus sur la simplification

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, SAP veut, avec Analytics Cloud, éviter aux entreprises d’exporter leurs données d’un outil et de les charger dans un autre pour les analyser.

En somme, l’éditeur allemand veut « rassembler toutes les analyses dans un espace unique et simple sur le cloud ».

Les autres fonctionnalités proposées par SAP pour sa mise à jour d’Analytics Cloud sont la prévision en un clic des performances futures, la détection des risques et des corrélations, ainsi que la création autonome de tableaux de bord avancés.

Les nouvelles fonctionnalités d’apprentissage automatique seront disponibles pour les clients existants de SAP Analytics Cloud, dans la limite de leurs frais par utilisateur et par mois. C’est-à-dire sans supplément.

Toutefois, les clients exécutant des instances de cloud plus anciennes devront migrer vers une architecture plus récente, selon Mike Flannagan, vice-président senior responsable de SAP Analytics et Leonardo au sein de SAP.