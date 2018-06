SAP pousse son offre PaaS sur tous les Clouds publics

A l’occasion de sa conférence Sapphire, organisée ces 6 et 7 juin à Orlando, SAP a annoncé la disponibilité générale de son offre PaaS sur Google Cloud Platform – pour le moment aux États-Unis.

GCP s’enrichit par ailleurs de nouvelles instances certifiées pour la base de données in-memory HANA, avec 4 To de mémoire (versions 1 To et 2 To à venir). Google y ajoute aussi un service de gestion des charges de travail.

Sur Microsoft Azure aussi…

Chez Microsoft aussi, SAP Cloud Platform passe en disponibilité générale. Seule la région Europe de l’Ouest est concernée pour l’heure.

La capacité des VM certifiées pour HANA augmente également. La série M, annoncée l’an dernier avec jusqu’à 3,5 To de mémoire vive, est étendue à dix références, de 192 Go à 12 To.

L’infrastructure bare metal dédiée à HANA est elle aussi déclinée, avec six configurations supplémentaires, jusqu’à 24 To.

Chez AWS, où l’offre est déjà disponible dans toutes les zones, on met en valeur les jonctions entre les logiciels SAP et ses propres services : data lake sur Amazon S3, reconnaissance de produits avec DeepLens…

Enfin, IBM va héberger SAP Cloud Platform sur son infrastructure, pour en permettre l’exploitation en cloud privé.

Crédit photo : © SAP AG / Kay Herschelmann