SAP rouvre à Qualtrics le chemin de la Bourse

SAP l’affirme : l’avenir de Qualtrics se trouve en Bourse.

L’éditeur allemand ne fixe pas d’échéance pour cette IPO. Il assure toutefois vouloir conserver le contrôle de sa filiale.

Officiellement, l’opération vise à donner davantage d’autonomie à Qualtrics, qui a « toujours fonctionné de manière plus indépendante » que toute autre entité issue d’une acquisition*.

Au 2e trimestre 2020, Qualtrics a dégagé un chiffre d’affaires en croissance annuelle de 34 %, à 168 millions de dollars. Son bénéfice net est stable d’une année sur l’autre, à 7 millions de dollars. La marge brute est restée supérieure à 90 % depuis l’acquisition par SAP fin 2018.

Cette transaction a impliqué un investissement de 8 milliards de dollars. Soit près du double de la valorisation alors annoncée pour Qualtrics… qui s’apprêtait à entrer en Bourse. Elle a permis à SAP de se positionner parmi les « challengers » dans le dernier Magic Quadrant de Gartner sur les « plates-formes de gestion de l’expérience digitale ».

* Il se dit aussi que le choix de l’IPO aurait pour objectif de fidéliser les équipes du CEO Ryan Smith. Lequel doit conserver ce poste à l’issue de l’opération. La manœuvre pourrait également refléter une volonté de recentrage sur le cœur de l’offre SAP, dans la lignée de la vente de la division Digital Interconnect (plate-forme de communication en tant que service).

Photo d’illustration © SAP SE

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.