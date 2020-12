SAP : sa filiale Qualtrics est prête pour le Nasdaq

En route pour Wall Street… Comme prévu, Qualtrics a déposé lundi 28 décembre sa demande d’introduction en Bourse auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission). Le prix indicatif est proposé entre 20 et 24 dollars par action, ce qui valoriserait entre 12 et 14,4 milliards de dollars Quatrics.

L’éditeur américain de solutions de gestion de l’expérience client, collaborateur, produit et marque, a été fondé en 2002. L’entreprise envisageait dès l’automne 2018 d’entrer en Bourse. Mais la firme fut rachetée en janvier 2019 pour 8 milliards de dollars par SAP.

Le groupe allemand du logiciel lui-même a annoncé, fin juillet 2020, vouloir donner davantage d’autonomie à sa filiale, tout en restant son actionnaire majoritaire.

Experience management

Qualtrics propose une plateforme orientée « experience management » (XM). L’entreprise dit employer 3300 personnes et revendique plus de 12 000 clients dans le monde.

Sur les 9 premiers mois de 2020, les revenus de Qualtrics ont bondi de 31% à 550 millions de dollars. Par ailleurs, la perte nette de l’entreprise (-258 millions $) a été réduite par rapport à la même période en 2019 (-860 millions $).

Pour SAP, la prochaine introduction en bourse de Qualtrics, doit donner davantage de marge de manoeuvre à l’entreprise pour croître et éteindre son empreinte.

Le fonds d’investissement Silver Lake a d’ores et déjà accepté d’acheter pour 550 millions de dollars d’actions dans le cadre de l’IPO (Initial Public Offering).

Au Nasdaq, les actions de la société seront à négocier sous le symbole « XM ».