SAP S/4HANA et ECC : le support étendu rassure l’écosystème

SAP a rassuré son écosystème en annonçant cette semaine une extension à long terme de la maintenance de sa suite de gestion intégrée SAP S/4HANA, exécutée sur la base in-memory HANA, et des applications qui compposent sa solution SAP Business Suite 7*, dont le noyau ECC.

L’éditeur allemand de logiciels s’est en effet engagé à assurer la maintenance de SAP S/4HANA « jusqu’à la fin de l’année 2040 ». Parallèlement, l’entreprise a annoncé assurer le support courant des applications de SAP Business Suite 7* (BS7) « jusqu’à la fin de 2027 », ua lieu de 2025. Par ailleurs, une maintenance étendue sera proposée en option « jusqu’à la fin de 2030 ».

Les utilisateurs estiment avoir été entendus. « Ces deux messages répondent à une demande plusieurs fois réitérée par l’USF en France et par le SUGEN (SAP User Group Executive Network) au niveau mondial », a déclaré l’association des Utilisateurs SAP Francophones USF).

En France, l’USF qui regroupe 3 300 membres issus de 450 entreprises, soit 75% du CAC 40, 66% du SBF 120 et une cinquantaine d’organisatins publiques, a salué ces engagements.

« Les développements S/4HANA sont garantis dans la durée et c’est un gage de stabilité », a déclaré Gianmaria Perancin (EDF), président de l’USF.

Par ailleurs, « l’annonce sur les deux années supplémentaires de maintenance courante pour SAP ECC (ERP Central Component), ainsi que les trois ans de maintenance étendue qui suivent, représentent un pas en avant et une main tendue vers les utilisateurs SAP, pour qui la migration vers S/4HANA s’avère souvent très complexe et coûteuse », a-t-il ajouté.

*Les principales applications de la suite SAP BS7 incluent : SAP ERP 6.0, CRM 7.0, Supply Chain Management 7.0, Supplier Relationship Management 7.0 et Business Suite optimisé pour la base de données en mémoire (In-Memory) SAP HANA.

