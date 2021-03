SASE : Lookout croque CipherCloud

Lookout, spécialiste américain de la sécurité mobile pour les terminaux Android et iPhone, renforce son expertise SASE avec l’acquisition de CipherCloud, spécialiste de cette architecture de sécurité réseau définie par Gartner.

» Les solutions CipherCloud couvrent plusieurs technologies SASE, dont Cloud Access Security Broker (CASB), Zero-Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway (SWG) et Data Loss Prevention (DLP). » explique Lookout qui les intègrera dans son portefeuille de solutions.

La marque CipherCloud va disparaitre et ses collaborateurs seront intégrés aux équipes de Lookout. Le montant de la transaction n’est pas communiqué.

Gartner prévoit qu’au cours des cinq prochaines années, le marché SASE va croître en moyenne de 42% par an, et atteindre près de 11 milliards de $ d’ici 2024. Une croissance qui s’explique par les besoins de sécuriser les usages dans le cloud.

» Les signaux et les points de contrôle nécessaires pour stopper les attaques zero-day étant répartis sur l’ensemble du cheminement des données du terminal poste de travail jusqu’au cloud, seule une solution totalement intégrée peut combler les vides séparant de multiples produits de sécurité issus de fournisseurs différents. » détaille Jim Dolce, CEO, Lookout.

Fondée en 2010, CipherCloud a levé 80 millions $ entre 2012 et 2014. De son côté, Lookout a levé plus de 282 millions $ depuis sa création (2007) dont 150 millions lors de son dernier tour de table.

We’ve acquired @ciphercloud 🎉! The combination will create the industry’s first company capable of providing an integrated endpoint-to-cloud security solution. Check out the blog by @Lookout CEO Jim Dolce to learn more. https://t.co/t95tZhD2Is pic.twitter.com/lWOLbdXwto

