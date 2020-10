Sauvegarde de conteneurs : Kasten se vend à Veeam

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Veeam et Kasten ne sont désormais plus simplement partenaires. Le premier vient d’annoncer faire l’acquisition du second, pour 150 millions de dollars en cash et en actions. Veeam revendait, depuis quelques mois, la solution logicielle K10* de Kasten, destinée à protéger les applications en conteneurs. Il entend

Veeam et Kasten ne sont désormais plus simplement partenaires. Le premier vient d’annoncer faire l’acquisition du second, pour 150 millions de dollars en cash et en actions.

Veeam revendait, depuis quelques mois, la solution logicielle K10* de Kasten, destinée à protéger les applications en conteneurs. Il entend intégrer la technologie à son portefeuille, tout en conservant une offre autonome.

K10 se déploie au sein des clusters et se pilote soit par interface web, soit par API. L’intégration avec les systèmes de stockage se fait par l’intermédiaire de connecteurs natifs ou de l’interface CSI.

Capturant l’état des conteneurs, le service cible trois usages en particulier : sauvegarde/restauration, récupération après sinistre et migration d’applications. Il est disponible sur les marketplaces des principales distributions Kubernetes.

Une version gratuite existe, avec les mêmes fonctionnalités que la version payante, mais limitée à 10 nœuds et sans support garanti.

Sopra Steria fait partie des clients que Kasten met en avant, avec un déploiement axé sur OpenShift.

* Le K10 – ou Saltoro Kangri – est un sommet du Karakoram, chaîne de montagnes à la frontière entre la Chine, l’Inde et le Pakistan. Les deux cofondateurs de Kasten sont originaires de cette région géographique.

