Sauvegarde de données : Arcserve dope sa diffusion en France

En Europe, l’éditeur américain Arcserve renforce ses actions pour étendre la distribution indirecte de ses solutions et appliances de sauvegarde et récuperation de données.

Dernière initiative en date : l’extension à la France de sa collaboration avec Arrow Electronics. Un grossiste informatique avec lequel l’éditeur de logiciels travaille déjà sur d’autres marchés européens (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique…).

L’accord se concentre sur les solutions de récupération après sinistre (Disaster Recovery), cloud inclus (ou DRaaS). Et plus particulièrement la suite Arcerve UDP (Unified Data Protection). Une offre unifiée de sauvegarde, réplication et déduplication de données pour environnements virtuels et physiques. Quels sont les partenaires et les clients ciblés ?

MSP et ETI

La collaboration Arcserve/Arrow vise avant tout les revendeurs et les fournisseurs de services managés (MSP). Autant d’acteurs qui proposent des solutions et prestations de protection des terminaux et autres endpoints aux utilisateurs finaux.

Erwin Vanderborght, directeur des ventes Europe du Sud chez Arcserve, s’en est félicité par voie de communiqué. « Arrow apporte une réelle valeur ajoutée à nos partenaires en France s’adressant aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) », a-t-il souligné.

(crédit photo © i3d / shutterstock.com)