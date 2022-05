Sauvegarde et restauration : Veeam dévoile la v12

Veeam dévoile la mise à niveau de son offre Backup & Replication (v12) et dévoile les déclinaisons à venir pour Microsoft 365 (v7) et Salesforce.

Sur un marché de la sauvegarde fortement disputé, Veeam est l’un des principaux éditeurs du marché. La firme a dévoilé lors de son événement VeeamON les déclinaisons à venir de produits phares.

A commencer par la v12 de sa solution de réplication de données Veeam Backup & Replication.

Le spécialiste suisse du cloud data management met en exergue les améliorations suivantes :

– Ecriture directe pour le stockage en mode objet et les agents basés sur le cloud.

– Renforcement des contrôles et des protections face aux ransomwares et à d’autres menaces cyber.

– Support d’applications d’entreprise supplémentaires pour faciliter les opérations post-déploiement.

– Nouveau plugin pour la solution de gestion de conteneurs Kasten by Veeam K10 V5.0.

Veeam, Microsoft 365 et Salesforce

Veeam a également présenté en avant première la solution de sauvegarde Veeam Backup pour Microsoft 365 v7.

Le programme fournit une vue d’ensemble des architectures et composants de sauvegarde pour la suite bureautique et collaborative Microsoft 365. Seront livrés des alertes en temps réel et des rapports détaillés avec accord de niveau de service (SLA). Aussi, la solution inclut des capacités avancées de monitoring grâce à son intégration avec l’outil de supervision informatique Veeam ONE.

Aussi, l’éditeur de logiciels a levé le voile sur la déclinaison de Veeam Backup pour Salesforce. Une solution de sauvegarde et restauration natives pour la plateforme de référence du CRM en mond cloud.

La promesse ? Sauvegarde, restauration et API natives, maîtrise et récupération rapide des données.

« Nous aidons près de 450 000 clients dans le monde entier à protéger leurs données contre les acteurs malveillants et à éliminer les temps d’arrêt et les pertes de données », déclare Danny Allan, CTO de Veeam. « Le fait que Veeam ait déplacé plus de données au premier trimestre 2022 que sur l’ensemble de l’année 2020 est la preuve que les entreprises ont besoin de davantage d’intelligence, de mobilité des données, d’un écosystème collaboratif et d’un environnement hybride. »

Les solutions présentées lors de VeeamON seront disponibles courant 2022.