Sauvegarde et restauration : les forces en présence en 2023

D’un extrême à l’autre pour IBM ? Le groupe américain est en tout cas, parmi les fournisseurs classés au Magic Quadrant des solutions de backup, celui dont la position a le plus évolué entre 2022 et 2023.

À sa nette progression sur l’axe « vision » fait écho un fort recul sur l’axe « exécution ». Ce qui lui vaut de passer du carré des « challengers » à celui des « visionnaires ». La conséquence d’une nouvelle stratégie que les observateurs ont globalement saluée… mais qui reste encore largement à mettre en place.

Cette stratégie se traduira notamment, pour ce qui est des solutions de sauvegarde et de restauration, par leur intégration avec la gamme de stockage primaire de Big Blue. Le produit IBM Storage Defender, qui implique aussi Cohesity avec les baies FlashSystem comme socle, est le premier exemple de ce mouvement vers des offres plus « unifiées ».

Microsoft, nouvel entrant « acteur de niche »

D’une année sur l’autre, les critères d’inclusion au Quadrant sont globalement restés inchangés. La protection des conteneurs et des points de terminaison demeure une capacité « optionnelle » (le marché ici analysé est celui des datacenters). Comme la restauration du matériel nu, ainsi que l’utilisation des backups pour la découverte de données et la gestion de conformité. S’y ajoutent, cette année, les systèmes de « coffres-forts », qui se développent chez les principaux vendeurs.

Le tiering des sauvegardes figure au rang des fonctionnalités que Gartner présente comme « standards ». Même chose pour le stockage immuable et la gestion centralisée.

L’axe « vision », d’ordre prospectif, est centré sur les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). La situation est la suivante :

Fournisseur 1 Rubrik 2 Veritas 3 Cohesity 4 Commvault 5 IBM 6 Veeam 7 Dell Technologies 8 HYCU 9 Druva 10 Acronis 11 Arcserve 12 Microsoft 13 Unitrends 14 OpenText

L’axe « exécution » reflète la capacité à répondre effectivement à la demande (expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…). Les fournisseurs s’y positionnent comme suit :

Fournisseur 1 Veeam 2 Commvault 3 Rubrik 4 Cohesity 5 Veritas 6 Dell Technologies 7 Arcserve 8 Druva 9 Acronis 10 IBM 11 Microsoft 12 HYCU 13 Unitrends 14 OpenText

Zerto (HPE) sort cette année du Quadrant, tandis que Microsoft y entre, parmi les « acteurs de niche ». Il côtoie, dans cette catégorie, OpenText, désormais propriétaire de Micro Focus.

Les six « leaders » de l’an dernier le restent. Trois d’entre eux progressent sur l’axe « exécution » : Commvault, Rubrik… et Cohesity un peu plus sensiblement. Sur l’axe « vision », les gains les plus importants sont à l’actif de Veritas et de Dell Technologies.

Veeam reste jugé complexe

Veeam est le seul des « leaders » à reculer en « vision ». Gartner regrette effectivement une « lenteur » pour répondre aux tendances du marché – et cite, en particulier, la protection contre les ransomwares et le modèle « as a service »*.

Autre point de vigilance à propos de Veeam : la complexité globale de ses solutions (déjà d’actualité l’an dernier). Gartner salue, au contraire, l’expérience cohérente entre les déploiements de la Data Platform chez les « trois grands » du cloud public. Il fait de même pour le réseau de partenaires… et la satisfaction client d’ensemble.

Dell : attention aux ressources exigées

De la cohérence entre environnements, il y en a aussi chez Dell, pour l’appliance PowerProtect Data Manager. La disponibilité de l’offre PowerProtect Cyber Recovery (protection contre les cyberattaques à l’appui d’un « coffre-fort ») sur site et en cloud est un autre bon point aux yeux de Gartner (qui en soulignait, l’an dernier, le rythme d’adoption). Le cabinet américain apprécie aussi l’option Smart Scale en ce qu’elle permet de combiner plusieurs appliances PowerProtect DD.

L’appréciation n’est pas aussi positive à propos de la détection avancée de malwares, du fait de la nécessité d’un environnement dédié (appliance DD + compute). Dell n’a par ailleurs toujours pas de plan de contrôle SaaS. Et les options de backup sont limitées, au sens où la plupart des solutions exigent toujours une appliance DD.

Rubrik : la couverture SaaS encore restreinte

Rubrik se distingue au contraire positivement sur la protection contre les malwares. Son attractivité auprès des plus grandes entreprises lui vaut aussi un bon point. C’est également le cas pour sa tarification (dite compétitive notamment pour le backup Microsoft 365) et l’organisation de son offre (branding, bundling).

Au-delà de Microsoft 365, en revanche, la couverture SaaS est limitée : pas de Salesforce, de Dynamics, de Google Workspace, de ServiceNow, etc. C’était déjà un point de vigilance l’an dernier. Gartner déplore aussi le peu d’options de déploiement cloud (en l’occurrence, uniquement Azure) pour le BaaS et le coffre-fort managé.

Cohesity : des partenaires… et donc des dépendances

L’offre de backup as a service vaut aussi un mauvais point à Cohesity. Pas sur la question du déploiement, mais pour ses limitations par rapport aux solutions on-prem. Attention par ailleurs, nous explique-t-on, aux dépendances à deux partenaires induites par la nouvelle solution DataHawk. Laquelle combine coffre-fort, classification des données et veille/analyse des menaces.

Comme depuis plusieurs années, Cohesity se distingue par la simplicité d’usage de sa console Helios. Cette fois, Gartner vante aussi ses partenariats avec les fournisseurs de solutions de sécurité sous la bannière Data Security Alliance. Ainsi que la flexibilité de déploiement du BaaS et du « coffre-fort » FortKnox.

Commvault : les clients sur site servis moins vite

Commvault bénéficie lui aussi d’une appréciation positive sur la partie BaaS, en raison de sa couverture fonctionnelle (endpoints, stockage objet OCI, etc.). La tarification à la VM fait également mouche auprès de Gartner.

On ne peut pas en dire autant concernant la parité entre les offres cloud et sur site : les clients des premières ont tendance à être servis d’abord lorsque Commvault ajoute des fonctionnalités. La configuration initiale et les performances du BaaS Metallic ne séduisent en outre pas tout le monde… comme l’an dernier. S’y ajoutent les différences entre les consoles locales et l’UI web Command Center.

Veritas : un BaaS encore jeune

Comme Rubrik, Veritas propose une couverture limitée des applications cloud, en tout cas avec son BaaS Alta. Lequel, de par sa relative nouveauté, manque encore de références, au même titre que la console SaaS Alta View.

Veritas se distingue des autres « leaders » sur sa couverture géographique. L’exhaustivité de son portefeuille et des options de déploiement lui valent aussi un bon point. Tout comme l’architecture en conteneurs de ses offres Alta et NetBackup.

À consulter en complément, un article de début 2023 : « Sauvegarde et restauration : ce que le cloud n’a pas encore conquis ». Nous y traitions une étude de Veeam… illustrant la part encore importante des solutions sur site.

Photo d’illustration © Andrey Kuzmin – Adobe Stock