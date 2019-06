Stockage : Scality RING8 mixe stockage et orchestration de données

La v8 de la solution de stockage conçue par Scality intègre une fonctionnallité d’orchestration et mobilité des donnés à travers RING et les clouds publics.

Scality, spécialiste du stockage objet fondé en France et basé à San Francisco, lance RING8, la nouvelle mouture de sa solution de stockage interne définie par le logiciel (SDS).

La solution est pensée pour les environnements hybrides et multicloud, et le calcul à la périphérie du réseau (edge computing). Elle est dédié au stockage de données massives non structurées « à l’échelle du pétaoctet et au-delà », a indiqué l’entreprise.

Le prise en charge fichiers (NFS v3, SMB 2.0, Linux FS), objets (AWS S3 API, Sclatity REST, CDMI REST) et AWS Identity and Access Management (IAM) est intégrée.

Le logiciel RING8 peut être déployé sur n’importe quel serveur x86 standard. Les données sont protégées par des mécanismes de code à effacement, de réplication et de géo-protection.

Ainsi, « RING transforme des serveurs x86 en un pool de stockage illimité pour les données non structurées de tout type avec efficacité, résilience et une disponibilité de 100% », a ajouté l’entreprise fondée et dirigée par Jérôme Lecat.

Qu’en est il des évolutions clés du produit ?

eXtended Data Management

Scality met l’accent sur les évolutions et fonctionnalités suivantes :

– eXtended Data Management (XDM), une fonctionnalité d’orchestration des données cloud intégrée dans RING8.

– La sécurité renforcée grâce au contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), à la prise en charge de Key Management System (KMS) via KMIP 1.2 ou encore à l’intégration de SAML (Security Assertion Markup Language) avec Active Directory.

– Une architecture multi-locataires (multi-tenant) renforcée pour les fournisseurs de services, y compris pour le stockage à la demande (STaaS).

– la prise en charge d’applications cloud natives et le support de OpenStack Swift API.

Enfin, outre Scality RING et Amazon S3, les services cloud et de stockage supportés sont : Azure Blob Storage, Google Cloud Storage, Digital Ocean Spaces, Wasabi et CEPH.

RING8 ambitionne ainsi de fourni un haut niveau de performance. Et ce pour un coût total de possession « jusqu’à 90% plus faibles que le stockage hérité (legacy storage) », selon Scality.

Pour la distribuer, l’éditeur logiciel s’appuie sur ses partenaires stratiques, dont HPE et Cisco, et sur un réseau de revendeurs à valeur ajoutée.