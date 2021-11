Cybersécurité : Schwarz acquiert XM Cyber pour 700 millions $

Le groupe allemand de distribution Schwarz, maison-mère de Lidl et Kaufland, confirme acquérir l’entreprise israélienne de cybersécurité XM Cyber pour 700 millions de dollars.

Fondée en 2016 par Tamir Pardo (président), Noam Erez (CEO) et Boaz Gorodiski (CTO), XM Cyber développe, maintient et vend des solutions de simulation d’attaque informatique, d’analyse avancée du cyber-risque et de gestion de la posture de sécurité dans le cloud.

« Grâce au soutien et à la présence internationale du plus grand distributeur européen, nous pouvons davantage innover, croître et renforcer notre position sur le marché mondial de la cybersécurité », a déclaré lundi Noam Erez, cofondateur et directeur général de XM Cyber.

L’entreprise, qui dispose de bureaux à Tel Aviv, Dallas, Londres et Munich, continuera de proposer ses produits sous marque et de fonctionner de manière indépendante.

Socle de sécurité IT

Pour le groupe Schwarz, dont le chiffre d’affaires dépasse les 140 milliards $, cette acquisition conforte ses investissements IT et sa stratégie de numérisation

« XM Cyber apporte une compréhension technique approfondie et une innovation qui complètent parfaitement notre portefeuille de services de cybersécurité avancés », a expliqué Christian Müller, directeur des systèmes d’information (DSI) du groupe Schwarz. « Trouver et combler les failles de sécurité du point de vue d’un attaquant est une approche qui bouleverse la façon dont les organisations peuvent protéger leurs réseaux, et ce de manière proactive. »

En couplant la technologie de XM Cyber à son prope socle de sécurité IT, le distributeur ambitionne de « protéger davantage ses clients, ses partenaires et lui-même.