Scission : Toshiba peut-il (enfin) convaincre ses actionnaires ?

Le conglomérat japonais Toshiba a annoncé lundi vouloir se scinder en deux entités, et non plus trois, comme il l’avait indiqué en novembre dernier. L’entreprise ambitionne de retrouver la confiance d’actionnaires échaudés par les dérives financières des années 2010.

Pour ce faire, Toshiba propose désormais de créer une entreprise distincte regroupant les appareils électroniques et les solutions de stockage de données du groupe. Une IPO est prévue d’ici 2024. L’autre entité regrouperait les solutions et systèmes énergétiques et d’infrastructure de Toshiba, ainsi que ses offres numériques et sa participation de 40% environ dans Kioxia (mémoires flash) et celle dans Toshiba Tec (logistique et distribution).

2,3 milliards d’euros promis aux actionnaires

Initialement, une scission en trois entités était proposée (Infrastructure, Device et Toshiba – ce dernier détenant des actions dans Kioxia et Toshiba Tec Corporation). Mais des actionnaires clés, des fonds sépculatifs étrangers, ont rejeté la proposition de découpage.

Le président et CEO par intérim de Toshiba, Satoshi Tsunakawa a présenté lundi son plan B comme « optimal » pour maximiser la valeur et rendre le fonctionnement de l’entreprise plus « agile ». Le plan révisé devrait être plus aisé et moins coûteux à mettre en oeuvre, selon lui.

« Après avoir poursuivi nos discussions avec les principales parties prenantes et conclu une analyse supplémentaire, nous avons déterminé que la scission de Toshiba en deux sociétés indépendantes et la cession de certains actifs non essentiels sont dans le meilleur intérêt à long terme de notre société et de ses actionnaires, clients, partenaires commerciaux et employés », a déclaré le dirigeant, lors d’une conférence.

Toshiba prévoit également d’augmenter le retour aux actionnaires à 300 milliards de yens (environ 2,3 milliards d’euros) sur deux ans, et non plus seulement de 100 milliards de yens.

Aussi, Toshiba veut ceder la majorité de sa participation dans la coentreprise de climatisation Toshiba Carrier à son partenaire américain Carrier Global.

Le projet doit être soumis aux actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue le mois prochain. Le plan B permettrait à Toshiba de se passer d’un accord portant sur une majorité des deux tiers des actionnaires lors de ce prochain vote…