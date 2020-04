SD-WAN : Cisco étend son empreinte dans le cloud hybride avec Google

Fin mars, Google Cloud ouvrait la bêta de Service Directory.

Cet outil, concurrent d’AWS Cloud Map*, prend la forme d’un annuaire destiné à faciliter la découverte de services.

Il sera l’une des clés de voûte d’une offre en préparation avec Cisco.

Quelques clients pourront la tester, sur invitation, d’ici à fin 2020.

Disponibilité commerciale prévue pour le 1er semestre 2021, sous le nom « Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud ».

Le contrôleur SD-WAN se fondera sur les informations publiées dans Service Directory. Et pourra ainsi appliquer les politiques appropriées au-delà du périmètre de l’entreprise. Le réseau s’adaptera aux besoins des applications et vice versa.

La dimension multicloud est abordée avec l’appui de la plate-forme Anthos.

Cette dernière est une pièce maîtresse du partenariat Cisco – Google Cloud. Elle est connectée à de nombreuses technologies de l’équipementier américain. Notamment ACI (SDN), Intersight (gestion de systèmes) et HyperFlex (infrastructure hyperconvergée).

Autre pierre angulaire de l’alliance officialisée à l’automne 2017 : Kubernetes. Google l’a associé à la plate-forme de service mesh Istio et aux solutions de modernisation d’Apigee.

* Cisco SD-WAN peut tout autant s’intégrer à AWS. Entre autres à travers l’offre Transit Gateway.

Illustration principale © Cisco

