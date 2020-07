SD-WAN : HPE acquiert Silver Peak pour 925 M$

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé lundi acquérir le fournisseur américain de solutions Silver Peak pour un montant de 925 millions de dollars.

« HPE a été l’un des premiers à identifier l’opportunité [que constitue] l’Egde (périphérie du réseau) et la tendance s’accélère dans un monde post-Covid », a déclaré Antonio Neri, CEO de HPE, par voie de communiqué. « Avec cette acquisition, nous accélérons notre stratégie Edge-to-Cloud pour fournir un véritable modèle de cloud distribué et une expérience cloud pour toutes les applications et les données, où qu’elles se trouvent. »

Fondée en 2004 par David Hughes, Silver Peak va renforcer l’offre de Aruba, la filiale de mise en réeau de HPE. Le groupe IT américain ambitionne ainsi de renforcer Aruba sur le marché des réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN, software-defined network).

WAN défini par logiciel et géré dans le Cloud

Les solutions SD-WAN de Silver Peak vont compléter l’offre Aruba ESP (Edge Services Platform) conçue pour le traitement de charge de travail à la périphérie du réseau. Elles vont aussi enrichir les solutions SD-Branch (ou succursale définie par logiciel) pensées pour l’entreprise distribuée. Un réseau WAN défini par logiciel géré dans le Cloud.

Keerti Melkote, president de l’activité Intelligent Edge chez HPE et fondateur de Aruba Networks, s’est félicité de l’opération. « La technologie de Silver Peak transforme les architectures WAN héritées en WAN autonome », a déclaré le dirigeant. Elle « complète parfaitement la plateforme Aruba ESP basée sur le Cloud ».

HPE prévoit de boucler le rachat de Silver Peak au 4e trimestre de son exercice 2020.

Today @HPE announced plans to acquire #SDWAN leader @SilverPeak. This move will extend our technology leadership in the large and fast-growing SD-WAN space and strengthen our HPE Aruba Edge Services Platform. https://t.co/eM70Tc8ZXH — Antonio Neri (@AntonioNeri_HPE) July 13, 2020