SD-WAN : gare à la confusion ?

Vigilance à l’égard des fournisseurs SD-WAN qui ont plusieurs offres au catalogue ? Gartner présente les choses ainsi dans son Magic Quadrant dédié à ce segment de marché.

Des quatorze vendeurs classés, quatre ont droit à une remarque à ce sujet. Tous sont dans le carré des « leaders »*. Il s’agit de Cisco, HPE (Aruba), Palo Alto Networks et Versa Networks.

Chez Cisco, il y a Catalyst (ex-Viptela) et Meraki. Des offres distinctes jusqu’à la plate-forme de gestion, « ce qui augmente la probabilité d’un mauvais choix », pour reprendre les termes du cabinet américain.

Même son de cloche ou presque à l’égard de HPE. Ses offres Aruba EdgeConnect et Aruba EdgeConnect SD-Branch ont une même console de gestion (Aruba Central), mais ils servent des cas d’usage différents, ce qui « peut engendrer de la confusion ».

Palo Alto Networks a aussi deux produits différents. D’un côté, Prisma. De l’autre, le firewall PAN-OS, qui inclut des capacités SD-WAN. Gartner constate qu’il faut choisir entre une sécurité on-prem robuste + des fonctionnalités SD-WAN limitées… ou l’inverse.

Chez Versa, il y a Secure SD-WAN et Titan. Quoique fondés sur la même plate-forme, ils ont là aussi des capacités différentes. Et présentent le même « risque de mauvais choix »…

70 fournisseurs SD-WAN dans le radar ; 14 classés

La photographie que donne Gartner correspond à la situation en juin 2023. Le positionnement dans le Quadrant se fonde sur deux dimensions. D’un côté, un axe « vision ». Il est centré sur les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). De l’autre, un axe « exécution » qui reflète la capacité à répondre effectivement à la demande (expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…).

Sur l’axe « vision » :

Fournisseur 1 Palo Alto Networks 2 VMware 3 Fortinet 4 Juniper Networks 5 Versa Networks 6 Cisco 7 HPE (Aruba) 8 Cradlepoint 9 Huawei 10 Peplink 11 Forcepoint 12 Sophos 13 Barracuda 14 Nuage Networks

Sur l’axe « exécution » :

Fournisseur 1 Fortinet 2 VMware 3 Cisco 4 HPE (Aruba) 5 Versa Networks 6 Huawei 7 Palo Alto Networks 8 Juniper Networks 9 Nuage Networks 10 Forcepoint 11 Peplink 12 Cradlepoint 13 Barracuda 14 Sophos

Ayant annoncé fin 2022 son intention de quitter ce marché, Citrix est sorti du Magic Quadrant. Sophos y fait, au contraire, son entrée.

Expérience client : la situation s’inverse

Quasiment tous les « leaders » ont droit à des bons points sur leur stratégie produit, leur compréhension du marché… ou les deux. Gartner salue ainsi :

– L’alignement de Cisco sur le besoin client en matière d’IA, de sécurité intégrée, de scalabilité et d’intégration du cloud

– HPE pour son historique d’intégration cloud et SSE, ainsi que sa capacité à faire évoluer les modèles de conso

– Palo Alto pour sa « compréhension des besoins actuels et futurs »…

– Versa Networks en particulier pour sa capacité à livrer à temps

– L’alignement de la roadmap de VMware sur les « besoins actuels et futurs »

En matière d’expérience client, c’est partagé : au-dessus de la moyenne pour HPE, Palo Alto Networks et VMware ; en dessous pour Cisco et Fortinet. Soit exactement l’inverse de l’an dernier.

Fortinet se distingue sur le volet innovation, notamment de par ses ambitions sur l’IA générative et les modèles as a service. C’est positif également pour Palo Alto Networks, sur les volets AIOps et visibilité. On ne peut pas en dire autant pour HPE. Gartner ne perçoit pas sa stratégie « fabric » (unification fonctionnelle) comme susceptible de « bouleverser » le marché.

L’an dernier, tous les « leaders » avaient eu droit à une bonne appréciation sur l’aspect innovation. HPE sur le NaaS ; Cisco et Palo Alto Networks sur l’IA ; VMware sur le travail à distance ; Fortinet sur les backbones.

Peu d’acteurs « compétitifs » sur les prix

HPE se détache, en revanche, sur les capacités de son offre. Elles sont « au-dessus de la moyenne [du Quadrant, s’entend] » tout particulièrement sur l’intégratin du cloud et l’optimisation des performances. Chez Fortinet, on se distingue sur la sécurité intégrée. Chez Versa également, ainsi que sur la flexibilité du déploiement et le pilotage applicatif.

Cisco a aussi pour lui sa visibilité sur le marché (avec une base installée « loyale », remarque déjà valable l’an dernier) et l’exhaustivité de ses canaux de vente. Son investissement futur sur ce marché est néanmoins incertain, fait remarquer Gartner : les informations financières sont limitées, en tout cas.

De la visibilité sur le marché, VMware en a aussi. Et il y a également de l’incertitude sur ses investissements futurs, dans le contexte de l’acquisition – pas encore bouclée – par Broadcom. Gartner regrette aussi le manque de fonctionnalités natives de sécurité sur les appliances on-prem (cela n’inclut pas les éventuelles synergies qui pourraient se faire avec Symantec sous l’ère Broadcom).

En matière de tarification, Fortinet est « très compétitif ». Comme Barracuda et Sophos, classés chez les « acteurs de niche ». Le pricing est, au contraire, élevé chez Palo Alto Networks. Et chez Versa pour son produit Secure SD-WAN.

* Les six fournisseurs « leaders » sont les mêmes que l’an dernier. Nommément, Cisco, Fortinet, HPE, Palo Alto Networks, Versa Networks et VMware.

Illustration © valerybrozhinsky – Adobe Stock