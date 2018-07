Sébastien Faivre, Brainwave GRC : ” Nous développons des offres de sécurité as a service pour les PME/ETI”

Silicon Innovation Award 2018 – Lauréat de la catégorie Sécurité, Brainwave GRC développe des solutions de contrôle continu des droits d’accès et des comportements des utilisateurs. 3 questions à Sébastien Faivre, Directeur Général, co-fondateur et CTO.

Quelles sont les problématiques métier adressées par Brainwave GRC ?

Nous sommes un éditeur de logiciels qui développe des solutions et des offres de service innovantes permettant aux organisations de protéger leurs actifs sensibles, de lutter contre la fraude et de sécuriser leurs projets par un contrôle continu des droits d’accès et des comportements des utilisateurs. Brainwave Identity GRC est une solution clé en main pour l’audit et le contrôle des droits d’accès des utilisateurs sur les systèmes d’information.

Comment appréhendez-vous l’innovation ?

Nous avons mis en place des principes de management dans lesquels les silos entre les différentes équipes sont gommés. Il est courant que des groupes transverses – commerce, marketing, consultants et R&D- se forment pour travailler à la solution de nouvelles problématiques. Ces groupes sont formés de toutes les forces vives de l’entreprise. C’est ce qui fait la force de l’innovation.

Quels sont vos axes de développement ?

La révolution apportée par la transformation numérique et la consumérisation de l’IT est particulièrement sensible au sein des PME/ETI. Nous avons à cœur de les accompagner et nous travaillons activement pour proposer sur le marché des solutions de conseil outillées clé en main comme notre offre “Brainwave As A Service”. L’entreprise entretient aujourd’hui un rayonnement international avec des bureaux près de Paris, à Londres et au Canada et une croissance soutenue.