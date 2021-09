SecNumCloud : combien ça coûte chez OVHcloud ?

Un supplément SecNumCloud ? Comptez 12 % de plus sur le prix HT. C’est la principale règle à retenir chez OVHcloud. En tout cas pour son premier produit à bénéficier de cette qualification ANSSI. Il s’agit de l’offre Hosted Private Cloud, fondée sur la pile VMware SDDC.

Le périmètre SecNumCloud couvre pour le moment deux datacenters, à Roubaix et Strasbourg. On nous annonce un taux de disponibilité global de 99,9 %, avec la possibilité de mettre en place des PCA entre ces « zones de confiance ».

Très attendue, notre offre Hosted Private Cloud qualifié #SecNumCloud, Visa de sécurité de l’@ANSSI_FR, est désormais disponible. Plus que jamais, nous affirmons notre engagement en matière de sécurité et de souveraineté des données. — OVHcloud France (@OVHcloud_FR) September 2, 2021

L'offre est commercialisée en direct et, pour les administrations, via l'UGAP. Le ticket d'entrée est à 1312 € HT/mois. À ce prix, on a deux hôtes à 12 cœurs x86 et 48 Go de RAM; ainsi que deux datastores de 2 To.

Au rang des options, il y a la sauvegarde gérée, avec Veeam Backup Managed. Les fonctionnalités « Advanced » et « Premium » ne sont pas encore disponibles. L'option Zerto n'est quant à elle pas compatible à date.

Il faut aussi compter 12 % de plus sur le prix des images de systèmes d'exploitation et des licences associées. Les frais d'activation des IP supplémentaires ne sont, en revanche, pas majorés. On notera, en outre, qu'il est nécessaire de souscrire au niveau de support Enterprise d'OVHcloud. Et de prendre - pour 2000 € HT au minimum - un pack d'aide à l'implémentation.

Illustration principale © fotoplot - Adobe Stock