SecNumCloud : l’ANSSI décerne le premier visa à 3DS Outscale

Le suspens était limité : deux candidats étaient déclaré pour obtenir le visa de sécurité SecNumCloud et c’est 3DS Outscale qui a franchi la ligne d’arrivée le premier.

Le prochain devrait être décerné à OVHCloud, « sauf sortie de route de dernière minute » a précisé Guillaume Poupard, le patron de l’ANSSI, présent lors d’un point presse dédié à l’annonce.

Pour la filiale de Dassult Système, l’obtention du visa ouvre un peu plus de perpectives commerciales sur le marché des organismes publics et parapublics et des opérateurs d’importance vitale. Dans cette course au Cloud de confiance, 3DS Outscale prend donc une longueur d’avance. Plusieurs acteurs publics auraient d’ailleurs testé l’offre « Cloud Secteur Public » en configuration SecNumCloud avant le lancement officiel, selon sa directrice commerciale Severane Augier.

Après le discours de @lseror, CEO & fondateur 3DS OUTSCALE, il est temps d’accueillir notre invité : Guillaume Poupard, Directeur Général de l’@ANSSI_FR venu apporter des précisions sur l’importance du référentiel #SecNumCloud pic.twitter.com/IQQZ74yd0U — 3DS OUTSCALE France (@outscale_fr) December 4, 2019

Entreprises publiques et marchés à l’export

Par ricochet, les éditeurs de logiciels (en mode SaaS ) pourront bénéficier du label de confiance numérique pour leurs applications hébergées sur l’IaaS de 3DS OUTSCALE.

L’offre sera aussi poussée dans les filiales aux Etats-Unis (40% du CA) et en Asie (20% du CA) , via le système d’exploitation Cloud maison, TINA OS.

» Le marché US est en pleine explosion. Beaucoup d’entreprises cherchent une alternative à AWS » affirme Laurent Seror, le CEO de 3 DS Outscale.