SecNumCloud : quelles sont les offres actuellement labellisées ?

« Le renforcement du visa SecNumCloud et d’ores-et-déjà [sic] un succès parmi les fournisseurs avec 7 offres qualifiées ». Ainsi le Gouvernement s’est-il félicité en marge de l’inauguration du datacenter SBG5 d’OVHCloud.

Trois de ces offres émanent d’Oodrive. Elles sont autant de déclinaisons de la plate-forme SaaS de l’éditeur parisien : seule, avec la brique Meeting (réunions en ligne) et avec la brique Share (partage de fichiers). L’ANSSI leur a attribué le label SecNumCloud en mars 2022. Il est valable jusqu’au 22 janvier 2025. La qualification couvre les accès par navigateur web et par API ; pas via des applications.

Autre offre labellisée en mars 2022 : Secure Temple, le IaaS de Cloud Temple. La qualification est valable jusqu’au 15 mars 2025. Elle n’englobe pas les éventuelles prestations d’infogérance ou les services managés que l’entreprise fournirait en complément.

On trouve aussi du cloud d’infrastructure labellisé chez Outscale. En l’occurrence, l’offre IaaS Cloud on Demand, qui l’est depuis novembre 2020 et jusqu’au 12 décembre 2022. La qualification ne couvre pas l’accès par l’intermédiaire d’applications mobiles.

Chez OVHcloud, la gamme Private Cloud a obtenu le sésame, valable jusqu’au 24 décembre 2022. Même chose pour l’offre Secured IaaS de Worldline, mais jusqu’au 24 octobre 2021.

D’anciens détenteurs du label ont relancé des projets de qualification. Parmi eux :

– Cheops Technology pour ses « prestations de cloud et services managés »

– Cloud Solutions pour sa suite Wimi Entreprise

– IDnomic (Atos) pour son offre ID-PKI (infrastructure à clé publique) en mode SaaS

Index Éducation a aussi rendre public son projet de qualification. L’entreprise marseillaise, qui évolue depuis 2020 dans le giron de Docaposte, a postulé pour ses services SaaS de gestion de la vie scolaire et de suivi pédagogique.

