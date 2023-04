SecNumCloud : les premiers bénéficiaires de l’aide à la qualification

Qui pour construire des « suites bureautiques cloud souveraines » ? Un appel à projets s’est déroulé l’an dernier dans le cadre du plan France 2030 pour soutenir la montée à l’échelle de telles solutions.

Le Gouvernement vient d’annoncer trois initiatives lauréates. En parallèle, il a communiqué une première série de bénéficiaires pour un autre dispositif, lancé fin 2022 : un guichet d’accompagnement à la qualification SecNumCloud.

La première relève a eu lieu mi-février. Sur « plus d’une quarantaine » de candidatures, 21 ont été retenues. Il a été décidé de leur allouer la totalité de l’enveloppe initiale (3,5 M€)… et de débloquer le même montant en vue de la deuxième relève, qui aura lieu le 19 juillet.



Vers des digital workplaces SecNumCloud

Le guichet cible les PME éditrices de solutions SaaS ou PaaS. Elles peuvent bénéficier d’une aide maximale de 180 000 € (voir notre article « SecNumCloud : en quoi consiste l’aide financière à la labellisation ? »). Les prestations se répartissent en quatre modules que délivreront des PASSI et des PACS. Chacun fait l’objet d’un ticket distinct.

Les deux tiers des lauréats ont leur siège en région parisienne. Parmi eux, plusieurs éditeurs positionnés sur la digital workplace (Interstis, Jalios, Jamespot, NetExplorer, Talkspirit, XWiki).

Les autres lauréats franciliens sont :

ALEIA (plate-forme DSML)

Cleyrop (data hub)

Cloud Temple (services cloud et infogérance)

e-Attestations (gestion des risques)

Infhotep (conseil et services en gouvernance de l’information)

Qarnot Computing (solutions HPC)

Satelliz (supervision cloud et services managés)

Sekoia.io (cybersécurité)

Shadow (bureaux virtuels)

Les lauréats « en région » :

CitéConnect (digital workplace, supervision IoT, accompagnement à maîtrise d’ouvrage)

Clever Cloud (PaaS)

Combodo (IT management)

Dawex (data hub, data marketplace, data exchange)

Groupe PSIH (hébergement et gestion des données de santé)

MGDIS (progiciels pour organisations publiques : pilotage des aides, gestion des associations…)

