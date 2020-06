SecureX : Cisco ouvrira les vannes le 30 juin

Cisco a finalement pu* officialiser la disponibilité générale de SecureX.

Ce service cloud fera office de console de gestion centralisée pour les produits de sécurité du groupe américain et de fournisseurs tiers.

En bêta depuis sa présentation fin février à la conférence RSA, il entrera en phase commerciale le 30 juin 2020.

L’offre repose sur une promesse : la consolidation à tous les points de vue, pour aider à détecter et à répondre aux menaces.

Cisco vante, entre autres, des capacités d’automatisation, de partage de contexte et d’harmonisation des politiques de sécurité.

Check Point poursuit un objectif similaire avec la plate-forme Infinity Next, dévoilée en début d’année.

Sur le volet collaboratif, Cisco ne fait pas d’annonce de la même envergure, mais renforce les intégrations au sein de son portefeuille.

Illustration sur Webex Meetings :

La console de gestion Webex s’enrichit quant à elle d’un service de communication unifiée. Cisco met par ailleurs en avant des cas d’usage « spécial Covid » :

À noter également la jonction établie entre l’espace de travail partagé Webex Teams – illustré ci-dessous – et Box.

* L’événement Cisco Live, théâtre de l’annonce, devait se tenir les 3 et 4 juin. Il a été repoussé aux 16 et 17 juin en raison de la situation aux États-Unis.

Photo d’illustration © Cisco

