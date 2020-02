Sécurité : 5 points à retenir du rapport IBM X-Force

Plus de 8,5 milliards de dossiers ont été compromis et signalés en 2019. Un chiffre en hausse de 200% en un an, selon le rapport d’IBM X-Force.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

IBM Security a livré son rapport 2020* sur les menaces mondiales cyber repérées ces douze derniers mois (« IBM X-Force Threat Intelligence Index »).

Pour Wendi Whitmore, vice-présidente d’IBM X-Force Threat Intelligence, « le volume de dossiers exposés est tel » que les attaquants peuvent s’appuyer sur des ressources déjà à leur disposition, par exemple des identifiants volés, pour opérer.

Voici 5 des principaux éléments à retenir de ce rapport :

1. Un mauvais record > Plus de 8,5 milliards de dossiers (records) ont été compromis et signalés en 2019. Ce chiffre a augmenté de plus de 200% par rapport à 2018.

Parmi eux, plus de 7 milliards (86%) ont été exposés du fait de serveurs mal configurés (dans le cloud y compris), soit 86% des signalements, contre moins de 50% l’an dernier.

2. Malwares et ransomwares >

L’utilisation de logiciels malveillants (malwares) fluctue. Les rançongiciels (ransomwares), les cryptomineurs et les botnets ont chacun dominé le paysage à différents moments de l’année 2019. Les cybercriminels et les acteurs de l’État-nation les utilisent.

Les programmes « destructeurs » ont la capacité de rendre les systèmes touchés inutilisables et de compromettre leur relance. Ces outils sont utilisés à la fois par des pirates informatiques non affiliés à des gouvernements et par des acteurs soutenus par des États.

« IBM X-Force IRIS estime qu’une attaque par malware destructeur coûte en moyenne 239 millions de dollars par multinationale touchée, soit plus de 60 fois plus que le coût moyen d’une violation de données (estimé par le Ponemon Institute) », ont souligné les auteurs du rapport.

3. Phishing (ou hameçonnage) >

Le phishing (31%), qui consiste à se faire passer pour un tiers de confiance dans le but d’obtenir des données sensibles, reste le principal vecteur d’attaque observé par X-Force IRIS (Incident Response and Intelligence Servicesà en 2019. L’analyse et l’exploitation des vulnérabilités (30%) et les les identifiants volés 29%) suivent.

4. Finance > Les services financiers est toujours le plus ciblé par les cyberattaques. Le commerce de détail (retail), les transports, les médias, les services professionnels, l’administration (gouvernement), l’éducation, la production, l’énergie et le secteur de la santé font également partie du top 10 des sceteurs d’activité les plus ciblés.

Les attanquants ciblent désomais davantage les dispositifs et objets connectés (IoT) et les technologie opérationnelles (OT)

5. ICS/OT > Selon les données d’IBM X-Force, les tentatives d’attaques ciblant les systèmes de contrôle industriels (ICS) et les technologies opérationnelles (OT) associées ont augmenté de 2000% en 2019 par rapport à 2018. La sécurité des systèmes industriels a besoin de talents.

La tendance devrait se confirmer en 2020.

*Le rapport d’IBM X-Force est basé sur l’analyse et les connaissances issues du suivi de 70 milliards d’événements de sécurité par jour dans plus de 130 pays.

(crédit photo © IBM)