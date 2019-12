Sécurité applicative : F5 Networks s’offre Shape Security 1 Md$

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Après avoir racheté Ngnix au printemps 2019, F5 Networks a confirmé le 19 décembre acquérir pour un montant de 1 milliard de dollars Shape Security.

Fondée en 2011 en Californie, basée à Santa Clara, l’entreprise fournit des solutions de sécurité applicative et de prévention des fraudes et des abus. Elle fournit, en particulier, une protection contre l’accès frauduleux aux comptes web d’utilisateurs par injection automatique d’identifiants volés (credential stuffing).

Pour ce faire, les solutions de Shape Security utilisent l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (machine learning) et l’analyse avancée en mode cloud. L’entreprise cible de grands comptes (finance, retail, technologies, tourisme et secteur public).

F5 veut doubler son marché adressable de la sécurité

« Avec Shape, nous fournirons une protection des applications de bout en bout », a déclaré François Locoh-Donou, président et CEO de F5. « Les applications génératrices de revenus et d’ancrage de marque seront ainsi protégées, depuis le lieu où elles sont créées jusqu’au point [d’accès] où les utilisateurs interagissent avec elles, soit du code informatique au client. »

F5 ambitionne ainsi d’accélérer sa « dynamique de croissance » et « plus que doubler » son marché adressable de la sécurité, dont la valeur est désormais estimée à 4 milliards de dollars par le fournisseur de solutions de contrôle, sécurité et livraison d’applications. En outre, les capacités d’IA de Shape permettront à F5 de renforcer ses services applicatifs « dans un monde multicloud de plus en plus complexe », a ajouté le dirigeant.

La transaction devrait être conclue au premier trimestre 2020. L’équipe de direction de Shape Security, dont le fondateur et CEO Derek Smith, pourra alors intégrer F5 à des postes clés.

(crédit photo via pexels.com)