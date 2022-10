Cybersécurité : pourquoi Pradeo s’offre la start-up rennaise Yagaan

Pradeo, entreprise montpelliéraine de cybersécurité axée protection de flottes mobiles, a confirmé acquérir Yagaan Software Security. Acteur de la « cyber valley » bretonne, Yagaan a développé une offre logicielle de sécurité applicative. La jeune pousse fondée en 2017 accompagne des équipes DevSecOps dans leurs activités d’audit et de revue de code source.

Ses dirigeants fondateurs, Antoine Floc’h et Hervé Le Goff, rejoignent Pradeo.

Quelle est l’ambition derrière cette première opération de croissance externe ?

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

En revanche, Pradeo a précisé l’ambition qui sous-tend l’opération, à savoir : contribuer à la consolidation du secteur français de la protection des applications et des terminaux mobiles.

Sans consolidation, les acteurs tech français de taille moyenne n’auront pas les ressources pour rivaliser face à des références du marché, comme l’américain Zimperium.

C’est en tout cas le point de vue de Clément Saad, président de Pradeo (en photo).

Atteindre une taille critique

« Le cœur d’activité de Pradeo est d’assurer la protection de tous les usages mobiles en offrant des services dédiés à la sécurité des smartphones, tablettes et applications mobiles métiers et grand public. Notre technologie, sans cesse enrichie par notre équipe de recherche et développement, inspecte les activités et comportements au niveau des applications, du réseau et du système d’exploitation », expliquait déjà le dirigeant en 2021.

Aujourd’hui, se cantonner dans son « domaine d’excellence » ne suffit plus. Pradeo veut « couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur de la sécurité mobile ».

Pour atteindre cet objectif « proposer des solutions intégrées aux développeurs d’applications, auditeurs, fabricants de terminaux, ainsi qu’à d’autres acteurs de la cybersécurité » s’impose, prévient Clément Saad. L’ajout d’une brique technologique – la sécurité des applications web – au portefeuille de Pradeo y contribue.

.@pradeo is entering into exclusive negotiations to acquire @YagaanSecurity, a software company specialized in testing applications’ source code! Pradeo now covers the entire mobile security value chain and adds web application security to its portfolio.#Acquisition #CyberSec pic.twitter.com/xCjyjR7cjf — Pradeo (@pradeo) October 5, 2022

Une fois finalisé le rachat de Yagaan, Pradeo entend réaliser d’autres acquisitions pour croître, étoffer ses effectifs et devenir un acteur « qui compte » au niveau européen.