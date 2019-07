Sécurité : Atos contribue au projet européen COSMIC – CBRNE

Le groupe de services IT Atos contribue au développement du système COSMIC de détection des menaces chimiques dans des conteneurs maritimes.

Atos multiplie les alliances. Sa participation active au projet européen COSMIC en témoigne.

Dans le cadre du programme Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation, le projet est doté d’un financement de 3,5 millions d’euros. Il porte sur un système d’inspection et de détection de composants CBRNE (chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs) introduits dans des conteneurs.

Et, par extension, vise à lutter contre la menace terroriste, le vol et la contrebande aux frontières.

L’Uninon européenne et ses partenaires redoutant l’introduction clandestine de composants CBRNE dans des conteneurs et des véhicules dans les ports maritimes et aux frontières.

« System Analytics & User »

Atos, Lui-même, est responsable du groupe de travail « System Analytics and User ».

Le groupe est en charge du développement du système COSMIC. Il permettra d’analyser les sorties des dispositifs et des capteurs utilisés, et d’autres données issues de sources externes.

Le logiciel et les algorithmes seront développés pour gérer et contrôler les capteurs et les données.

L’ensemble doit permettre « l’inspection rapide d’un grand nombre de conteneurs et de véhicules », a expliqué le groupe par voie de communiqué.

L’inspection est prévue en trois étapes (primaire, secondaire et ciblée). Seuls les conteneurs « non suspects » doivent être libérés rapidement après chaque étape et poursuivre leur parcours.

D’autres entreprises sont impliquées (Lingacom, SEADM), des instituts de recherche (Technion, l’Université Ben-Gurion, le Conseil national de la recherche espagnol) et des administrations (Administration des douanes néerlandaise, Police nationale israélienne et Guardia Civil espagnole).