Sécurité : Capgemini renforce son réseau mondial de SOC

Capgemini ouvre un centre opérationnel de sécurité (SOC) en Caroline du Sud. Un territoire où le groupe français de services IT est déjà implanté.

Le groupe IT français Capgemini renforce son activité de cybersécurité en Amérique du Nord à travers l’ouverture d’un nouveau centre opérationnel de sécurité.

C’est le centre de services du prestataire à Columbia (Caroline du Sud) qui accueille ce SOC (Security Operation Center). Une entité dédiée à la détection, l’évaluation et la réponse aux incidents de sécurité. Capgemini y opère avec un ensemble de partenaires spécialisés.

Il s’agit de mieux répondre aux exigences de sécurité de clients et partenaires dans la région. Et d’agir en fonction des données critiques traitées, des exigences sectorielles et des spécificités métiers. Tout en se conformant aux obligations réglementaires (RGPD, directive NIS, régulation cyber de services fiscaux américains…).

Services gérés de sécurité

Le centre opérationnel de sécurité de Columbia (SC) vient ainsi compléter la douzaine de SOC du groupe français. Un réseau mondial connecté 24/7. La firme et ses partenaires peuvent y proposer des services de sécurité gérés, dédiés ou hybrides.

« Nos centres apprennent les uns des autres pour améliorer leur efficacité et diffuser les meilleures pratiques », a expliqué Geert van der Linden, responsable du groupe Cybersecurity Practice chez Capgemini. « Pour fournir aux clients une sécurité qui s’adapte à leurs priorités métiers et à leurs actifs critiques », a-t-il ajouté.

Parallèlement à cette annonce, Capgemini a confirmé adhérer au Cybersecurity Tech Accord. Il s’agit d’une initiative d’entreprises du secteur. Cette alliance déclare s’engager à protéger la sécurité, la stabilité et la résilience du cybersepace et de ses utilisateurs.

Outre Capgemini, plus de 60 entreprises technologiques y adhèrent parmi lesquelles : Atlassian, Bitdefender, Cisco, Dell, HPE, Microsoft, Oracle et SAP.

