Sécurité cloud : Barracuda passe dans le giron de KKR

Barracuda Networks change de mains. Le fonds d’investissement KKR a confirmé mardi 12 avril acquérir le fournisseur californien de solutions de sécurité en mode cloud.

La firme était auparavant détenue par un autre groupe américain de capital-investissement : Thoma Bravo. Celui-ci avait annoncé en novembre 2017 son intention de mettre à l’abri des marchés l’entreprise alors cotée à la Bourse de New York. Thoma Bravo a déboursé 1,6 milliard de dollars pour l’acquérir. Sous son contrôle, Barracuda a renforcé son socle technique et opéré plusieurs acquisitions, dont celles de SKOUT Cybersecurity et Fyde.

Les revenus de Barracuda ont franchi les « 500 millions de dollars » annuels grâce à l’appui de Thoma Bravo, d’après KKR. En revanche, le fonds basé à New York ne communique pas le montant de l’acquisition opérée par ses soins. Toutefois, selon l’agence Reuters, qui cite des sources proches du dossier, l’accord valorise Barracuda 4 milliards de dollars, dette incluse.

Grandes manoeuvres de fonds dans la cyber

Entreprise fondée en 2003, Barracuda propose une gamme étendue d’outils de cybersécurité – protection des e-mails, des applications, des réseaux et des données. Ces solutions logicielles sont déployées et gérées dans des environnements cloud et/ou hybrides.

La société basée à Campbell (Californie) se concentre sur le mid-market et revendique plus de 200 000 clients dans le monde et de divers secteurs.

Le fonds KKR, lui, conforte ses investissements dans des entreprises de cybersécurité, dont ForgeRock, Ping, Cylance, DarkTrace et, désormais, Barracuda. Thoma Bravo, de son côté, a annoncé lundi acquérir la société de cybersécurité SailPoint Technologies. Dans la foulée, Datto, entreprise de cybersécurité pour MSP, a été rachetée 6,2 milliards de dollars dans le cadre d’une opération financée par un consortium d’investisseurs mené par Insight Partners.