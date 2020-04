Sécurité cloud : les développeurs sur la brèche

Pressés par les directions métiers d’accélérer la création et la livraison de microservices et applications, de nombreux développeurs contournent les politiques de sécurité.

C’est l’un des enseignements d’une enquête* publiée par DivvyCloud. Plus de 1800 professionnels de l’IT ont été interrogés. 83% des organisations qui ont participé à l’enquête utilisent des services du cloud public.

Au sein de ces organisations, 49% des répondants déclarent que les développeurs et les ingénieurs ignorent ou contournent, parfois, les politiques de sécurité et de conformité du cloud.

Comment l’expliquer ?

4 organisations sur 10 n’ont pas communiqué de directives claires à l’attention des développeurs d’applications dans le cloud.

Par ailleurs, le plus grand nombre de répondants (30%) qui témoignent d’un contournement des mesures de sécurité du cloud par les développeurs sont employés dans des entreprises du logiciel et de l’IT. Les services financiers arrivent ensuite (15%).

Enfin, 55% des organisations ne savent pas (33%) ou réfutent (22%) que leurs ingénieurs et développeurs en charge des projets ont également la responsabilité de la résolution de problèmes de sécurité et de conformité associés.

L’opposition entre innovation et sécurité reste encore ancrée dans les esprits, malgré la médiatisation de l’approche DevSecOps.

*1833 professionnels IT ont répondu à l’enquête menée tout au long de l’année 2019.(source : DivvyCloud – « 2020 State of Enterprise Cloud Adoption and Security »).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.