Sécurité Cloud : McAfee met un pied dans le CASB

Désormais sorti du giron d’Intel au profit du fonds d’investissement TGP, McAfee reprend ses emplettes. La société de cybersécurité vient d’annoncer l’acquisition de Skyhigh Networks. Pour un montant non communiqué. Avec ce rachat, McAfee entend créer une entreprise spécialisée dans « l’architecture de la cybersécurité du futur », indique l’éditeur dans son communiqué.

Créé il y a 5 ans, Skyhigh est spécialisé dans les solutions de Cloud Access Security Broker. Rappelons que les CASB sont des solutions déployées, sur site ou dans le Cloud, entre les utilisateurs finaux et les services Cloud qu’ils utilisent afin d’appliquer les politiques de sécurité de l’entreprise. Protection des données (y compris par chiffrement), identités des utilisateurs, contrôle d’accès aux applications et visibilité sont autant de services que les CASB entendent assurer (intégralement ou en partie).

Se démarquer

Skyhigh se distingue notamment en offrant aux clients une visibilité complète sur les contenus, le contexte et l’activité des utilisateurs dans tous les environnements du Cloud (IaaS, PaaS et SaaS). Le fournisseur propose des solutions de contrôles avancés et d’automatisation pour corriger les violations de politiques de sécurité. Il fournit également une plate-forme extensible aux fournisseurs de services Cloud

C’est donc ce filtre de sécurité que propose Skyhigh aux entreprises utilisatrices des services Cloud et que récupère aujourd’hui McAfee afin d’enrichir son offre. « Le leadership de Skyhigh en matière de sécurité du Cloud, combiné à la solidité du portefeuille de sécurité de McAfee, permettra à la société de se démarquer en aidant les entreprises à opérer librement et en toute confiance pour, in fine, atteindre leur plein potentiel », déclare Chris Young, CEO de McAfee.

600 entreprises clientes

« Cette fusion fournira des technologies et des solutions de qualité nécessaires à la sécurité du Cloud et des terminaux, éléments clés de l’architecture de cybersécurité de l’entreprise », commente de son côté Rajiv Gupta. Le CEO de Skyhigh continuera d’assurer la direction du service Cloud au sein de l’équipe dirigeante de McAfee. La structure organisationnelle de la start-up restera inchangée, dans l’immédiat du moins, afin de poursuivre le service auprès des partenaires et clients. Skyhigh revendique quelque 600 entreprises clientes, dont 40% issues du Fortune 500.

Cette acquisition s’inscrit dans l’intérêt grandissant que portent les investisseurs sur les éditeurs de logiciels de sécurisation des services Cloud. A titre d’exemple, Oracle a ainsi racheté Palerra l’an dernier pour renforcer sa solution d’identification. Et Netskope, autre acteur du CASB, a levé 100 millions de dollars en juin dernier (voir ce télégramme). Qui sera le suivant ?

