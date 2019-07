Sécurité cloud : Qualys affûte sa rentrée 2019

En amont de la Black Hat 2019 à Las Vegas, le fournisseur de sécurité cloud Qualys a confirmé mettre gratuitement à disposition des entreprises l’application Global IT Asset Discovery and Inventory. Et ce un an après le lancement de la solution.

Qualys dit avoir pris cette décision après avoir étudié les retours d’utilisateurs (d’une version bêta) et ceux de RSSI membres de son conseil consultatif.

« Nous avons donc décidé de fournir les fonctionnalités de base de nos solutions Asset Discovery et Asset Inventory sous la forme d’un service gratuit à l’ensemble de la communauté », a déclaré Philippe Courtot, chairman et directeur général (CEO) de Qualys.

Qualys IOC 2.0

Le service ainsi proposé permet d’automatiser l’inventaire d’actifs informatiques à travers les infrastructures sur site, les enpoints, les conteneurs et les clouds.

Qualys met plus particulièrement l’accent sur la visibilité en temps réel de l’inventaire des actifs et la détection « instantanée », grâce à sa technologie d’analyse passive, d’équipements/terminaux se connectant aux réseaux de l’entreprise concernée.

Après tout, les organisations qui viendront vers Qualys par ce biais pourraient s’intéresser à d’autres offres – payantes celles-ci – du fournisseur. La solution Indication of Compromise (IOC) intégrée à Qualys Cloud Platform, par exemple.

Disponible dans sa version 2.0 désormais, Qualys IOC 2.0 fournit des fonctionnalités renforcées de détection, d’analyse et de réponse « pour les analystes, les équipes chargées des incidents et les fournisseurs de services d’infogérance »