Sécurité cloud : Sysdig monte en puissance

L’éditeur de solutions de monitoring Sysdig a annoncé avoir levé 188 millions de dollars en série F. Les fonds* Premji Invest & Associates et Third Point Ventures sont à l’initiative.

Ce nouveau tour de table porte le financement total de Sysdig à 384 millions de dollars et valorise l’entreprise basée à San Francisco 1,19 milliard de dollars.

Que va faire le fournisseur de logiciels de ce nouveau financement ?

La société a les coudées franches pour conforter la diffusion de Sysdig Secure DevOps Platform, son outil de supervision DevOps et de gestion de la posture de sécurité cloud (CSPM). Une offre pensée pour les conteneurs, Kubernetes et Linux, et les services cloud.

« Nous assistons à la naissance d’un vaste marché. Le moment est maintenant venu de capitaliser sur notre leadership », a indiqué à CRN Suresh Vasudevan, CEO de Sysdig.

De quoi faire de l’ombre à ses concurrents, Palo Alto Networks en tête ?

« Sysdig a été fondée en tant qu’entreprise open source, pensée pour le DevOps sécurisé. Par opposition, Palo Alto a été créée en tant que société de pare-feux propriétaires, et cette approche ralentit la livraison d’applications dans le cloud », a ajouté le dirigeant.

