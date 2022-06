Zscaler met plus d’intelligence dans la sécurité Zero Trust

Toujours vérifier avant d’autoriser ou de bloquer un accès… Zscaler a multiplié les annonces orientées sécurité « zero trust » lors de son événement Zenith Live 2022 à Las Vegas.

L’entreprise américaine de cybersécurité a notamment officialisé l’extension de son partenariat avec l’hyperscaler Amazon Web Services (AWS). Zscaler a par ailleurs lancé Posture Control, sa solution de protection d’applications natives cloud (CNAPP)*.

L’éditeur logiciel de San Jose a également promu l’augmentation des capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine (IA/ML) de sa plateforme de sécurité Zero Trust Exchange.

Ce renforcement « intelligent » concerne plus particulièrement :

– La prévention du phishing

– La segmentation utilisateur-application

– Une politique de sécurité basée sur les risques

– L’analyse des causes profondes (root cause) d’incidents

Le tout deux ans après l’acquisition de Cloudneeti.

Architecture d’une sécurité « zéro confiance »

« Les cybercriminels utilisent l’intelligence artificielle, l’automatisation et des techniques avancées pour entraîner des machines à pirater ou user d’ingénierie sociale plus rapidement que jamais », a déclaré Amit Sinha, président de Zscaler.

Pour mieux lutter contre cette escalade, « nous avons fait progresser de façon spectaculaire intelligence artificielle et apprentissage automatique dans notre cloud afin de tirer parti de notre réservoir étendu de données, et fournir à nos clients une visibilité granulaire des risques en temps réel et une solution [renforcée] pour combattre les attaquants. »

Zscaler propose notamment une analyse des causes « en un clic ». Pour identifier « instantanément » les problèmes techniques et réduire l’usage du traitement manuel d’alertes et d’une gestion chonophage de l’identification de menaces. Les équipes informatiques et de sécurité cyber peuvent ainsi se concentrer davantage sur la prévention et la continuité d’activité, selon les promoteurs de l’offre.

L’objectif affiché par Zscaler est de simplifier l’adoption d’une architecture technique basée sur sa plateforme de sécurité Zero Trust. Elle même est alimentée par une IA et s’appuie sur un framework SSE (Security Service Edge).

De quoi conforter un avantage compétitif sur la concurrence ?

* cloud-native application protection platform.

