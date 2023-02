Sécurité cloud : Zscaler Resilience étend ses capacités SSE

L’entreprise américaine de cybersécurité Zscaler a officialisé la disponibilité générale de son offre Zscaler Resilience.

L’offre étend les capacités de sécurité à la périphérie du réseau (Security Services Edge ou SSE) de la plateforme cloud Zero Trust Exchange de Zscaler.

Il s’agit de toujours vérifier avant d’autoriser ou de bloquer un accès.

L’ambition affichée par le fournisseur est de renforcer la protection des interconnexions entre utilisateurs, terminaux et applications critiques dans le cloud. Pour maintenir l’activité des organisations, y compris lors d’une coupure de courant.

Zscaler et la « résilience cloud »

Le fournisseur de solutions met en exergue les capacités suivantes de Zscaler Resilience :

– Reprise après sinistre (Disaster Recovery)

– Sélection dynamique basée sur les performances

– Exclusion du datacenter contrôlée par le client

Le nouveau service Zscaler Resilience Audit vient compléter le tout.

L’objectif étant de soutenir l’élaboration de plans de continuité d’activité.

Zscaler Resilience adresse de grands comptes clients, parmi lesquels une entreprise française d’énergie et de services. Celle-ci génère un chiffre d’affaires annuel de « plusieurs milliards d’euros ». Elle aurait opté pour Zscaler Resilience dans le but de renforcer les protection et supervision du socle technique critique sur lequel reposent ses infrastructures d’énergie renouvelable et à faible émission de carbone, selon les promoteurs de l’offre.

Les clients doivent pouvoir se relancer y compris lorsque leurs infrastructures sont impactées par des pannes d’électricité, de baisses de tension ou d’une défaillance de type Black Swan.

« Nous faisons de la fiabilité, de la disponibilité et de la facilité de maintenance de nos produits une priorité absolue pour l’entreprise », a déclaré Dhawal Sharma, vice-président de la firme américaine. Zscaler Resilience s’inscrit dans cette approche.

L’objectif affiché est donc de simplifier l’adoption d’une architecture technique basée sur la plateforme de sécurité Zero Trust de Zscaler, elle même alimentée par une intelligence artificielle.

Une « résilience » technique, dont bien d’autres fournisseurs SSE s’enorgueillisent.