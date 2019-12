Sécurité du DNS : EfficientIP veut accélérer à l’international

Si la protection multiforme du système d’information est plus médiatisée, celle du DDI reste essentielle dans une stratégie globale de cybersécurité. Et c’est le créneau de EfficientIP qui vient de lever 10 millions € en série B auprès du fonds français Jolt Capital.

DDI est un terme qui englobe le système de noms de domaine (DNS), le protocole de configuration d’hôte dynamique (DHCP) et la gestion des adresses IP (IPAM).

« Cet investissement va nous permettre d’accélérer notre expansion à l’échelle mondiale. Le marché des solutions DDI connait un essor extraordinaire, et nous entendons en prendre le leadership mondial. » indique David Williamson, CEO d’EfficientIP.



EfficientIP is proud to announce that @JoltCapital is leading a Series B round of funding for $11M in order to invest in our vision for simpler and more secure networks! Read more details here: https://t.co/wpt1AyGEX5 pic.twitter.com/DmqUhYnvjo

