Sécurité et gestion des risques : cap sur une croissance à deux chiffres

Les investissements mondiaux dans les outils et services de sécurité et de gestion des risques sont attendus en croissance de plus de 12% cette année.

La demande renforcée d’outils de travail à distance et de services cloud soutient la croissance des investissements dans la sécurité informatique, relève Gartner.

Selon la société d’études, après avoir augmenté de 6,4% en 2020, les dépenses mondiales consacrées aux technologies et services de sécurité de l’information et de gestion des risques devraient croître de 12,4% cette année pour franchir les 150 milliards de dollars.

Les investissements des entreprises dans les services de sécurité – conseil, support matériel, déploiements et services externalisés – devraient peser à eux seuls 72,5 milliards de dollars en 2021 (+11,4 de croissance attendue), d’après Gartner.

Sécurité cloud et des données

Toutefois, précise le cabinet, c’est le segment de la sécurité cloud, plus particulièrement des agents de sécurité d’accès au cloud (CASB – Cloud Access Security Broker), qui afficherait la plus forte dynamique du marché (+41,2% attendus).

Lawrence Pingree, vice-président de recherche chez Gartner, explique le succès commercial du CASB par l’utilisation croissante de terminaux non PC pour accéder à des processus métier de base. « Les CASB rendent également plus sûres les interactions entre les applications SaaS et les appareils non gérés », a-t-il souligné.

Les technologies de sécurité des données (+17,5%), de protection d’infrastructure (+16,8%) et de gestion intégrée du risque (IRM – Integrated Risk Management) (+12,6%) sont d’autres domaines attendus en forte croissance cette année par les analystes du Gartner.