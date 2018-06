Sécurité IoT : Fortinet s’offre Bradford Networks

La multinationale Fortinet a racheté Bradford Networks pour faire converger le contrôle d’accès et la sécurité de l’internet des objets (IoT).

L’éditeur Fortinet conforte sa « fabrique de sécurité » (Security Fabric) en optant pour la croissance externe. L’entreprise de Sunnyvale (Californie) vient d’annoncer le rachat de Bradford Networks. Et ce pour renforcer la sécurité à la périphérie du réseau. Il s’agit surtout de faire converger le contrôle d’accès et la sécurité de l’internet des objets (IoT).

Bradford Networks fournit aux entreprises et administrations une solution de contrôle d’accès (visibilité, contrôle, réponse à incident). Elle permet, selon ses promoteurs, une évaluation « sans agent logiciel » des terminaux, dispositifs, utilisateurs et applications accédant au réseau d’une entreprise, notamment via les objets connectés.

La classification en temps réel des équipements, la segmentation d’objets connectés ou encore le confinement automatisé de dispositifs compromis. Toutes ces opérations sont gérées à partir d’une « simple » interface web, explique Bradford Networks.

Bradford Networks vs. Cisco ISE

Fondée en 2000, l’entreprise est basée à Boston (Massachusetts). Bradford revendique plus d’un millier de clients dans différents secteurs (santé, éducation, énergie, finance, etc.).

Les principaux produits concurrents de Bradford Networks sont : Cisco ISE (Identity Services Engine), Aruba ClearPass et ForeScout CounterACT. Autant d’acteurs avec lesquels Fortinet dit sur son blog vouloir continuer à travailler « à travers le programme Fabric Partner afin de maintenir un maximum de flexibilité et de choix pour nos clients ».

Fortinet n’a pas communiqué les détails financiers de l’opération. Toutefois, l’éditeur aurait initialement versé 17 millions de dollars pour acquérir Bradford Networks. Et pourrait débourser 2 millions de dollars de plus, sous conditions de performance, selon CRN.

(crédit photo © Alexei Tacu – Shutterstock)