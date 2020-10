Sécurité : l’expertise Kubernetes de Portshift séduit Cisco

Avec sa plate-forme de sécurisation des applications conteneurisées, Portshift a tapé dans l’œil de Cisco.

Le groupe américain connaît bien cette start-up israélienne pour avoir financé l’incubateur dont elle est issue. Il vient d’annoncer son intention d’en faire l’acquisition d’ici à la fin de son exercice fiscal 2021 (qui se terminera le 23 janvier prochain). La presse sur place évoque un deal à 100 millions de dollars.

La plate-forme de Portshift couvre notamment OpenShift, Rancher et les distributions Kubernetes du trio AWS-Microsoft-Google. Sa promesse : sécuriser les applications « modernes » du développement à l’exécution. Elle présente, entre autres caractéristiques :

L’une de ses briques est open source. En l’occurrence, Kubei, qui permet l’analyse à l’exécution sans nécessiter d’intégration avec un pipeline CI/CD ou un registre.

Illustrations © Portshift

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.