Cybersécurité : que pèse le marché en 2021 ?

La sécurité informatique, un marché à 150 milliards de dollars ? C’est la dernière estimation de Gartner. Elle s’entend au niveau mondial, pour 2021, et tient compte des solutions de gestion du risque. Le taux de croissance annuel dépasserait les 12 %, doublant quasiment par rapport à celui enregistré en 2020.

On peut considérer cette progression en parallèle des données que le cabinet américain a communiquées dans le cadre de son dernier CIO Agenda Survey. Parmi les quelque 2000 DSI interrogés, la cybersécurité ressort comme le principal segment priorisé pour les nouvelles dépenses. Elle devance le couple BI/analytics.

À en croire les prévisions de Gartner, le plus petit poste d’investissement sera aussi celui qui connaîtra la plus forte hausse. Il s’agit de la sécurité du cloud : +42,1 %, à 841 millions de dollars. En première ligne, le CASB. On peut comparer aux +17,5 % pour la sécurité des données (3,505 milliards) et aux +12,6 % pour celle des applications (3,73 milliards). Augmentation à deux chiffres également attendue pour la protection de l’infra (23,903 B$ ; +16,8 %), l’IAM (13,917 B$ ; +15,6 %) et la gestion intégrée des risques (5,473 B$ ; +12,6 %).

Pour avoir un ordre de grandeur par rapport aux autres segments de l’IT, on peut se référer à d’autres prévisions de Gartner pour 2021 :

Photo d’illustration © Siarhei – Adobe Stock