Sécurité : Orange Cyberdefense se rapproche d’Alsid

Basée dans le quartier de La Défense, Orange Cyberdéfense réunit les activités de cybersécurité du groupe télécoms et IT. L’entreprise s’est rapprochée d’Alsid. La start-up française a été créée en 2016 par les ingénieurs Emmanuel Gras et Luc Delsalle, deux anciens membres de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).

Fort de leur expérience, ils ont choisi de sécuriser le coeur du système d’information (SI) de l’entreprise, à savoir : son annuaire. L’éditeur a donc conçu un logiciel d’analyse et de sécurisation en temps réel des infrastructures Active Directory (AD). Il s’agit du service d’annuaire (gestion des identités et accès) de Microsoft largement utilisé dans les entreprises.

Les infrastructures AD sont donc une cible privilégiée des cyber-attaquants. Plusieurs dizaines d’opérations sont réalisées chaque minute dans de telles infrastructures. Toutes ces opérations peuvent être l’occasion pour des pirates d’exploiter une faille du système. « Les infrastructures Active Directory sont présentes dans 92% des grandes entreprises. Elles sont aujourd’hui le point commun à toutes les attaques informatiques avancées », a déclaré Emmanuel Gras, cofondateur et président d’Alsid.

La solution packagée de détection et de remédiation de l’éditeur vise donc à mieux protéger l’ensemble. Et ce en proposant aux responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) un outil adapté.

La solution d’Alsid fournit, selon ses promoteurs :

– une analyse en temps réel des infrastructures AD, une automatisation des plans de sécurisation ;

– un service « plug & play » d’actions de remédiation ;

– une remontée des alertes vers un outil de gestion de l’information et des événements de sécurité (SIEM – Security Information and Event Management) ;

– une même console de gestion pour superviser des environnements AD en France et à l’international ;

– l’ajout continu de nouveaux scénarios d’attaques.

Pour étendre sa diffusion, Alsid a besoin de partenaires. Orange Cyberdéfense, qui est aussi partenaire de Microsoft, fait partie de cet écosystème.

Sécuriser les infrastructures Active Directory

Pour Michel Van den Berghe, président d’Orange Cyberdefense : « il est vital de sécuriser les infrastructures Active Directory des entreprises ». Le forunisseur va donc fournir à ses clients l’outil développé par Alsid. « Cette solution est d’autant plus efficace qu’elle s’intègre à une stratégie globale de cyberdéfense regroupant SIEM ou CyberSOC (centre opérationnel de sécurité) », a-t-il ajouté.

En plus de commercialiser la solution d’Alsid auprès de grands comptes, Orange Cyberdéfense dispose lui-même d’une cellule d’expertise AD pour contribuer à la sécurisation des SI de clients. Elle fournit aussi une formation aux utilisateurs finaux. Et pourra, si nécessaire, accompagner les clients durant les phases de remédiation, de réponse à incident et de supervision.

