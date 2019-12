Security Essentials : Microsoft n’abandonne pas tout à fait son antivirus

Qu’adviendra-t-il de Microsoft Security Essentials après le 14 janvier 2020 ?

Cette date marquera la fin de vie de Windows 7, dernier système d’exploitation à prendre en charge l’antivirus (Windows Defender a pris le relais à partir de Windows 8).

La FAQ relative à cette fin de vie présente ainsi les choses : Security Essentials ne sera plus mis à jour, mais continuera à recevoir des signatures de virus.

Une autre FAQ – sur les mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour ce même Windows 7 – a suscité des interrogations.

« Votre PC ne sera pas protégé par Microsoft Security Essentials après le 14 janvier 2020. Ce produit est dédié à Windows 7 et suit le même cycle de vie », pouvait-on encore récemment lire.

Microsoft vient d’aligner les deux FAQ pour dissiper la confusion.

Reste à voir pour combien de temps Security Essentials bénéficiera de signatures. Sur Windows XP, cela avait duré 15 mois après la fin du support, intervenue le 8 avril 2014.

Photo d’illustration © Microsoft

