Semi-conducteurs : Intel domine un marché revigoré

La croissance est finalement au rendez-vous. En 2020, les ventes mondiales de semi-conducteurs ont atteint 449,8 milliards de dollars. Un chiffre en hausse de 7,3% par rapport à 2019 qui fut une année de repli (-12%), selon le cabinet Gartner.

Pour 2020, la société d’études ne prévoyait pas de croissance. Au printemps dernier « on s’attendait à ce que la pandémie de Covid-19 ait un impact négatif sur tous les marchés d’équipements. Or, l’effet réel a été bien plus nuancé », déclare Andrew Norwood, vice-président de recherche. En outre, la bascule massive vers le travail et l’enseignement à distance a profité à différentes industries consommatrices de semi-conducteurs.

« Les clients hyperscalers [Ndlr: fournisseurs cloud et datacenters à grande échelle], qui représentaient plus de 65% de la demande de serveurs en 2020, se sont pressés pour se doter de capacités additionnelles » lors des premiers confinements, a précisé l’analyste. De plus, « la forte demande de PC émanant d’entreprises et du grand public » a impacté à la hausse les ventes de mémoires « flash NAND et DRAM ».

Ainsi, la hausse des revenus mondiaux du segment mémoires a représenté 44% de la croissance globale du chiffre d’affaires mondiale du marché des semi-conducteurs. Les mémoires flash NAND affichant la croissance la plus élevée (+23,9%) pour atteindre 52,8 milliards de dollars l’an dernier, contre 10,2 milliards de dollars en 2019.

Quels fournisseurs tirent leur épingle du jeu, d’après ces données préliminaires ?

Intel maintient son leadership

Intel a conservé sa position de numéro un mondial des fournisseurs de semi-conducteurs. Les revenus du groupe ont augmenté de 3,7% à 70,2 milliards de dollars en 2020.

Le fondeur américain a ainsi devancé Samsung Electronics, SK hynix, Micron et Qualcomm, lequel, porté par le demande de composants 5G, affiche une croissance à deux chiffres.

Broadcom, Texas Instruments, MediaTek (passé du 13e au 8e rang mondial), KIOXIA (basculé de la 14e à la 9e position) et Nvidia (en croissance de plus de 38%) font aussi partie du Top 10 2020 des fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs, selon Gartner.

(crédit photo © Shutterstock)