Semi-conducteurs : Intel reprend à Samsung les rênes du marché

Samsung ne l’a pas caché : l’année 2019 fut difficile pour lui sur le plan des semi-conducteurs.

Les données de Gartner le confirment.

Le groupe coréen affiche des revenus en retrait de 29,1 % par rapport à 2018*. À 52,214 milliards de dollars, il a capté 12,5 % du marché mondial.

Intel enregistre lui aussi une baisse de revenus, mais moindre : – 0,7 %, à 65,793 milliards de dollars.

Le groupe américain reprend les rênes du marché, avec 15,7 % de part.

En toile de fond, une nette chute de la valeur dégagée sur le segment de la mémoire (- 31,5 %). Et plus particulièrement sur la DRAM (- 37,5 %), qui fut le principal levier de progression pour Samsung.

Fin 2018, une baisse de la demande s’est fait ressentir, en particulier chez les hyperscalers. Le surapprovisionnement qui s’est ensuivi a poussé à diminuer les prix de la DRAM : – 47,4 % en moyenne entre 2018 et 2019.

Les revenus de la mémoire NAND ont aussi reculé, mais moins nettement (- 23,1 %), à la faveur d’une stabilisation au 2e semestre.

Samsung n’est pas le seul affecté. SK hynix reste au troisième rang mondial, mais avec des revenus en repli de 38 %, à 22,478 milliards de dollars.

Quasiment toutes les positions suivantes sont figées (Micron, Broadcom, Qualcomm, TI, STmicro…). Mais tous les fournisseurs sont dans le rouge.

Le segment de l’optoélectronique fait exception. Les ventes croissent de 2,4 %, portées par les appareils photo pour smartphones.

* Les revenus d’Intel avaient progressé de 12,2 % entre 2017 et 2018, à 65,862 milliards de dollars. Ceux de Samsung avaient augmenté de 26,7 %, à 75,854 milliards. La DRAM avait représenté plus d’un tiers (35 %) du marché en valeur.

