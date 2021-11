Semi-conducteurs : après la pénurie, à quand la normalisation ?

Le retour à l’équilibre entre offre et demande de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques interviendrait en 2023 seulement.

Selon le rapport Commodity IQ de Supplyframe, avec la pénurie de semi-conducteurs, le fort déséquilibre entre l’offre et la demande va perdurer ces prochains mois.

Certes, après la pénurie, la production commence à reprendre. Toutefois, les retards accumulés par les fabricants et les chaînes d’approvisionnement rendent « pratiquement impossible » un retour rapide à la normale, selon les auteurs du rapport.

« Les perspectives antérieures suggéraient une possible stabilisation de l’industrie des semi-conducteurs et des composants électroniques d’ici mi-2022. Or, la plus récente édition du Commodity IQ Report montre qu’il est peu probable que la normalisation intervienne avant le premier semestre 2023 », a déclaré Steve Flagg, CEO et fondateur de Supplyframe.

Le PC d’entreprise résiste

De nombreuses industries sont impactées. Le marché PC d’entreprise, lui, résiste. Toutefois, selon le cabinet Gartner, la croissance au 3e trimestre 2021 s’est concentrée sur le segment desktop, la pénurie de semi-conducteurs freinant encore les livraisons de PC portables.

Supplyframe veille. L’entreprise américaine, qui fournit une plateforme de Design-to-Source Intelligence aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement électronique mondiale, est elle-même en cours d’acquisition par l’industriel allemand Siemens pour 700 millions de dollars.

Au sein de l’écosystème, les pénuries de matières premières et de main-d’œuvre, ainsi que les hausses de prix sont plus fréquentes, alors que la demande mondiale reste très élevée.

Aussi, entre le 2e et le 3e trimestre 2021, les délais de livraison pour les composants électroniques les plus demandés ont augmenté de 55%. Par ailleurs, Supplyframe anticipe une hausse de 66% des indicateurs de tarification (pricing dimensions) dans ce domaine.