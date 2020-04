Servane Augier, 3DS Outscale : « En temps de crise, il faut avoir des procédures claires et déjà appliquées dans l’organisation »

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Est-ce que cette crise Covid-19 est le crash-test du concept de « transformation numérique des entreprises » dont on parle depuis plusieurs années ?

Servane Augier – La situation sanitaire est sans précédent et elle impacte fortement et durablement notre économie.

Les salariés ont dû se mettre au télétravail du jour au lendemain. De très nombreux services IT ont dû réagir vite car très peu disposaient d’ordinateurs portables par collaborateur, d’outils collaboratifs avancés, de VPN, de serveurs en local…pour répondre à cette situation.

Pour beaucoup, il a fallu s’adapter en peu de temps pour rendre le travail possible à distance, tout en garantissant la sécurité informatique.

Cela a mis en lumière des dysfonctionnements pour les entreprises et organisations qui n’avaient jusque là pas ou peu développé la digitalisation de leurs process et de leurs outillages métiers.

En tant que dirigeant d’entreprise, quels enseignements tirez-vous de cet évènement ?

Servane Augier – Chez 3DS Outscale, depuis le début de la crise, tous les collaborateurs sont en situation de télétravail en application de notre Plan de Prévention des Pandémies de notre Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) conformément aux exigences de l’ISO 27001. Ce plan avait été déclenché dès le 2 mars.

L’exigence de nos certifications et l’engagement auprès de nos clients nous permettent d’être constamment dans la prévision plutôt que dans l’improvisation.

En temps de crise, quelle qu’elle soit d’ailleurs, il est important d’avoir des procédures claires et déjà appliquées dans toute l’organisation. Dans notre cas, nous appliquons les procédures de notre plan de continuité pour garantir la santé de nos collaborateurs, de nos partenaires et clients afin de leur garantir la continuité de tous nos services.

Cette crise me permet aussi de constater la formidable mobilisation de tous pour poursuivre leurs missions et faire avancer les projets. C’est grâce à l’ensemble des talents de l’entreprise que nous sommes toujours en mesure d’innover et de délivrer les services Cloud les plus sécurisés.

Le Cloud répond rapidement et de manière fiable à un nombre croissant de besoins à destination de tous types d’organisations, notamment en temps de crise.

Un certain nombre d’initiatives et de solutions ont ainsi pu voir le jour en des temps records. Les startups, éditeurs de logiciels, les organisations publiques, ont pu constater en temps réel les avantages d’une infrastructure Cloud scalable et sécurisée. Par exemple, notre partenaire Scalingo a ainsi pu déployer en moins de 4 jours, le portail de la Réserve Civique pour le gouvernement, pouvant supporter plus de 2 millions d’inscriptions par heure.

Comment voyez-vous l’après pour votre secteur ? Qu’est-ce qui va changer ?

Servane Augier – Avec encore 39% des entreprises qui rencontrent des résistances à la transformation numérique en interne, il y aura un après Covid-19.

Cette digitalisation devra se penser comme une refonte globale et structurelle des organisations.

Le Cloud est à l’évidence le socle technologique de la transformation numérique. Il permet l’utilisation d’applications que nous soyons au bureau ou à la maison, le travail collaboratif et l’échange de fichiers.

Par ailleurs, dans le plan de croissance d’une entreprise, le Cloud Computing présente l’avantage de ne pas nécessiter d’investissements en Capex, il est facturé à l’usage, en Opex. Beaucoup d’entreprises auront vu leur trésorerie malmenée durant le confinement, et pourtant elles doivent s’inscrire dans la durée avec une stratégie à long terme favorisant agilité et innovation. Le Cloud Computing leur permet de poursuivre leurs ambitions sans mobiliser de capitaux.

Enfin, l’autonomie stratégique de la France et de l’Europe est devenue essentielle pour les organisations publiques et les entreprises. C’est vrai pour de nombreux domaines d’activité, comme la pharmacie, mais aussi pour le numérique. C’est un sujet que nous défendons depuis longtemps. Il ne s’agit plus d’une relation client-fournisseur, mais véritablement d’un partenariat de proximité. Nous entrons dans l’ère de l’hyper-confiance.

A la fois il faut annoncer clairement et sincèrement ce qui est fait et l’appliquer, mais aussi faire certifier ses méthodes, son organisation, ses services par des tiers neutres en étant à livre ouvert. Les implantations géographiques et les dépendances réglementaires sont des points clés pour bâtir la confiance entre partenaires.

