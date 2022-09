Serverless : comment Airbus a développé son app de tracking W@y Oversize

Airbus a mis en place Squid, une équipe spécialisée qui a créé un pipeline de données qui exploite ces données IoT et les associe aux données logistiques et manufacturing d’Airbus.

Airbus exploite les solutions Serverless d’AWS afin d’effectuer le tracking des segments d’avions qui transitent entre ses sites industriels.

L’application mobile permet d’assurer un suivi en temps réel. Celle-ci est alimentée par les différents capteurs IoT de Sensolus et d’Adveez et des données issues de MarineTraffic, FlightRadar24 et Fly4U.

Pour développer cette application, Airbus a mis en place Squid, une équipe spécialisée qui a créé un pipeline de données qui exploite ces données IoT et les associe aux données logistiques et manufacturing d’Airbus.

Benjamin Laurans, Architecte de solutions Cloud chez Airbus détaille le fonctionnement de ce pipeline : « Les données sont intégrées dans un pipeline constitué d’IoT Greengrass, IoT Core et des fonctions Serverless AWS Lambda. Le geofencing des éléments est réalisé sur des instances EC2. La phase de contextualisation, c’est-à-dire de récupération des données opérationnelles, est assurée par des fonctions Lambda. »

Le stockage est plus classique. Il repose sur S3 pour le site Web et sur DynamoDB pour les données contextualisées. « Nous avons choisi DynamoDB pour sa capacité à supporter des lectures/écritures multiples et pour son évolutivité : on pense souvent à la capacité à gérer les pics d’activité mais il faut aussi pouvoir gérer la décroissance et ce que fait très bien DynamoDB à un coût maîtrisé. »

Optimiser la chaîne d’approvisionnement

Enfin, pour le volet publication des données auprès des utilisateurs, ces derniers accèdent depuis différents devices à une Web Application présentée depuis AWS CloudFront.

« La Web App consomme un Web Service sur S3 et la partie API REST est exposée par l’API Gateway qui est servie par une collection de Lambda. Ces fonctions interagissent avec la base de données DynamoDB. La solution est presque 100% Serverless. » Ces données sont ensuite mises à disposition du Data Lake Airbus.

Ainsi, W@y Oversize a permis à Airbus d’optimiser la chaîne d’approvisionnement de bout en bout. « La mise en place d’algorithmes prédictifs sera la prochaine étape, de même que le passage au 100% Serverless. » conclut Benjamin Laurans.

Alain Clapaud

Illustration : ©Airbus

Photo : ; ©Airbus SAS 2022 – RAMADIER Sylvain – Airbus