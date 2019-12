Serveurs : l’écart se resserre davantage entre Dell et HPE qu’entre Arm et x86

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’architecture x86, encore dominante pour longtemps sur le marché des serveurs ?

Les statistiques d’IDC pour les 9 premiers mois de l’année 2019 donnent une idée de l’écart actuel avec les architectures « alternatives ».

Le cabinet américain ne communique pas de volumes de ventes. Mais le différentiel se ressent sur la part de chiffre d’affaires à l’échelle mondiale : environ 93 % pour les serveurs x86, à 57,5 milliards de dollars.

Le rapport a été quasiment le même au 3e trimestre, pour un C. A. global avoisinant 22 milliards de dollars (- 6,7 % d’une année sur l’autre).

Le segment qu’IDC définit comme « haut de gamme » connaît la plus forte baisse : – 23,7 %, à 1,1 milliard de dollars. Le milieu de gamme en est à 3 milliards (- 14,3 %) ; l’entrée de gamme, à 17,9 milliards (- 4 %).

Le marché recule aussi en volume (- 3 %). Mais à 3,1 millions d’unités livrées, il reste à son quasi-plus haut depuis une quinzaine d’années.

Huawei en net repli

En volume comme en valeur, Dell Technologies reste au premier rang. Le groupe texan a écoulé 502 306 serveurs (- 10,2 % sur un an), pour environ 3,78 milliards de dollars de revenus (- 10,8 %).

Le duo HPE – New H3C Group se rapproche, avec 452 255 serveurs au compteur (- 0,9 %), pour 3,69 milliards de dollars (- 3,2 %).

Compte tenu de sa joint-venture avec IBM, Inspur se positionne au troisième rang. Les indicateurs sont au vert : 314 975 serveurs (+ 11,1 %), pour 1,97 milliard de dollars (+ 15,3 %).

En valeur, Lenovo (1,19 milliard de dollars) et Cisco (1,07 milliard) complètent le top 5.

En volume, la 5e place échoit à Huawei, qui subit toutefois une chute sans égale de ses ventes (- 16,9 %, à 156 150 serveurs).

L’écart entre les deux leaders était similaire au 2e trimestre (Dell : 17,8 % du marché en volume et 19 % en valeur ; HPE : 16,3 % et 18 %).

Il était un peu plus marqué au 1er trimestre (Dell : 20 % en volume et 20,2 % en valeur ; HPE : 15,7 % et 17,8 %).

Photo d’illustration © Jemimus via Visualhunt / CC BY