Service mesh : Tetrate lève 40 M$ supplémentaires

L’éditeur de logiciels Tetrate propose un maillage de services qui s’adapte aux environnements hétérogènes et aux migrations applicatives « zéro temps d’arrêt ».

Une approche qui séduit les marchés et l’écosystème open source.

Entreprise fondée en 2018 en Californie, Tetrate a confirmé avoir levé 40 millions $ auprès du fonds de capital-risque Sapphire Ventures. D’autres acteurs, les fonds Scale Venture Partners et NTTVC, ainsi que les investisseurs existants de Tetrate, Dell Technologies Capital, Intel Capital, 8VC et Samsung NEXT, ont également participé à ce tour de table.

Ces ressources financières vont alimenter la diffusion de plusieurs offres.

Selon leurs promoteurs, les 40 millions $ levés en série B doivent « soutenir les déploiements d’une connectivité portée par Tetrate Service Bridge ». Une plateforme basée sur les projets open source Envoy et Istio, de mise en réseau d’apps dans le cloud hybride.

Tetrate travaille également à la diffusion mondiale de Tetrate Cloud. Une offre SaaS « entièrement gérée », basée sur Istio, de maillage de services.

Cette nouvelle levée de fonds vient s’ajouter aux 12,5 millions $ levés en série A, en 2019.

📢 Tetrate has raised $40m in its Series B round led by @SapphireVC and backed by @NTTVentureCap, @8VC, @ScaleVP, @IntelCapital, @DellTechCapital, and @SamsungNEXT. With #TetrateServiceBridge, Tetrate is transforming application networking.🎉https://t.co/ZQNqi2S6n2#MakeITMesh pic.twitter.com/Kf7gcdf1Uu

— Tetrate (@Tetrateio) March 10, 2021