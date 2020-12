Cloud : Service Workbench sur AWS cible les chercheurs

La solution cloud Service Workbench sur AWS permet de déployer et alimenter des environnements de calcul dédiés à la recherche et à la collaboration entre pairs.

Amazon Web Services (AWS) a confirmé la disponibilité de Service Workbench sur AWS.

La solution cible les chercheurs qui utilisent le cloud d’Amazon et veulent mettre en place « rapidement » et de manière sécurisée des environnements de calcul pour la recherche et le partage d’expériences entre pairs en interne ou avec d’autres établissements.

Par ailleurs, la solution cloud fournit aux équipes informatiques les outils nécessaires pour assurer un contrôle sécurisé et fédéré d’accès aux données, aux applications et à la puissance de calcul dont les chercheurs ont besoin, selon les promoteurs de la solution.

L’offre en self-service s’appuie sur différentes solutions et services AWS, parmi lesquels : AWS CloudFormation (provisionnement cloud), Amazon S3 (stockage de données), Amazon CloudFront (CDN), Amazon Cognito (authentification) Amazon API Gateway (gestion d’interfaces de programmation), AWS Lambda (service de calcul distribué sans serveur, dit serverless en anglais) et AWS Step Functions (orchestration de microservices sans serveur).

Automatiser

L’ensemble utilise l’apprentissage machine (machine learning) et l’analyse avancée de données. « En automatisant la création d’environnements de recherche de référence, en simplifiant l’accès aux données et en fournissant une transparence sur les coûts, les chercheurs et les départements informatiques gagnent du temps et assurent la reproductibilité de la recherche », a déclaré AWS dans un billet de blog.

Comme d’autres implémentations de solutions AWS, la solution Service Workbench sur AWS est accompagnée d’une description détaillée de son architecture, d’un guide (tarifs inclus) et d’instructions de déploiement dans le cloud d’Amazon.