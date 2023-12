Services IT : Bouygues Telecom s’offre l’ESN de sa maison mère

Bouygues Telecom renforce sa division « Services » en reprenant C2S, l’ESN détenue par Bouygues SA, la maison mère des différentes activités du groupe éponyme ( construction, télévision, télécom).

A l’instar de ses concurrents, notamment Ililad avec Scaleway, Bouygues Telecom veut faire grossir son offre de services aux entreprises alors que l’activité télécom est bousculée par les nouvelles formes de travail et l’usage de nouvelles plate-formes de communication.

C2S en renfort de Bouygues Telecom Entreprises

« La force de C2S repose sur ses près de 240 collaborateurs répartis au sein de quatre divisions majeures : cybersécurité, infrastructure & cloud, transformation digitale et services managés. Avec ses références clients tant au sein de grands groupes, de PME/ETI, que d’entités du secteur public, et sa vingtaine de partenariats, les experts de C2S viennent soutenir le développement de Bouygues Telecom Entreprises qui accompagne déjà 80 000 clients et a dans son portefeuille 70 % des entreprises du CAC 40.» se félicite l’opérateur.

L’objectif affiché est de disposer d’une offre capable d’accompagner la transformation digitale de ses clients de bout-en-bout.

Le montant de la transaction n’est pas évoqué.